Сезон любви в Самарском океанариуме

В феврале у обитателей Самарского океанариума - настоящий «свадебный бум»:

- у лебедей сформировалась пара,

- у краснокнижных пингвинов Гумбольдта — активный период романтики и ухаживаний,

- а у краснокнижных кубинских крокодилов — впервые случилась настоящая love story и наступил сезон брачных ритуалов.

За 6 лет работы здесь появилась устойчивая экосистема, в которой животные не просто живут, а влюбляются и дают потомство. Именно так когда-то появился знаменитый пингвинёнок Лука.

«Свадебный» период у обитателей подводного мира означает, что скоро весна - время романтики и влюбленности.

В ожидании этой чудесной поры давайте посмотрим, как выглядит любовь в океанариуме — настоящая, живая и очень трогательная, сообщает пресс-служба Самарского океанариума.

Фото предоставлено пресс-службой самарского океанариума