Главные новости:
Работы участников конкурса SamInter-2025 продемонстрировали глубокую погруженность студентов в глобальные внешнеэкономические процессы.
В регионе наградили победителей межвузовского конкурса студенческих работ SamInter-2025
В Самарской области во второй раз пройдет отбор на всероссийскую телевизионную гуманитарную олимпиаду «Умницы и умники».
Самарские десятиклассники смогут попасть на телеолимпиаду «Умницы и умники»
Подведены итоги регионального этапа Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост». Участие принимали воспитанники школьных лесничеств региона в возрасте от 14 до 18 лет.
Восемь юных лесоводов губернии вышли в федеральный этап конкурса «Подрост»
Историк, писатель и публицист Рой Медведев скончался на 101-м году жизни.
Умер известный историк и публицист Рой Медведев
В феврале у обитателей Самарского океанариума - настоящий «свадебный бум».
Сезон любви в Самарском океанариуме
Кроме того, в Самарской области к 2030 году планируется реализовать шесть проектов мелиорации на площади почти 2,8 тыс. га при господдержке 158 млн рублей.
В регионе сохранен полный объем господдержки АПК и стартовала подготовка к весенним полевым работам
В Самарской области состоялось несколько тематических акций, приуроченных к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля.
В губернии к 14 февраля дарили книги 
Организаторы подчеркивают особую миссию конкурса: рисунки победителей и призеров лягут в основу дизайн-макетов поздравительных открыток.
Дом дружбы народов СО объявил о старте Межрегионального детского конкурса «Полевая почта»
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
В регионе сохранен полный объем господдержки АПК и стартовала подготовка к весенним полевым работам

Кроме того, в Самарской области к 2030 году планируется реализовать шесть проектов мелиорации на площади почти 2,8 тыс. га при господдержке 158 млн рублей.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области состоялось организационное совещание с руководителями управлений АПК муниципальных районов, посвящённое подготовке к весенним полевым работам 2026 года.

По итогам 2025 года все задачи, поставленные перед сельхозпроизводителями региона, выполнены: урожайность зерновых выросла на более чем 20%, овощей — на 14%, плодов и ягод — на 17%. Озимые культуры показали высокую сохранность — 97%.

Общий объём господдержки АПК в 2026 году составит 3,5 млрд рублей, из них 1,3 млрд — средства федерального бюджета, 2,2 млрд — регионального. Среди нововведений — грант «Агромотиватор» для участников СВО (от 3 до 10 млн рублей с возмещением затрат до 90%), грант до 10 млн рублей на организацию малой сельской пекарни, субсидии на объекты сельского туризма и на производство рыбы.

«В этом году все меры поддержки сохранены — за что большое спасибо губернатору Вячеславу Федорищеву и правительству области. Более того, внутри них мы провели структурную перегруппировку: около 150 млн рублей перераспределили перераспределили с растениеводства на животноводство и малые формы хозяйствования», — рассказал Алексей Попов, врио министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Особое внимание уделено кадровому обеспечению отрасли. По поручению губернатора выплаты молодым специалистам увеличены вдвое: единовременное пособие составит от 207 тыс. рублей для специалистов со средним профессиональным образованием до 414 тыс. рублей для выпускников вузов. Срок ежемесячных доплат продлён до шести лет. Расширен круг получателей — поддержку смогут получать также работники предприятий пищевой промышленности и специалисты по хранению и складированию зерна. На эти цели из областного бюджета выделено 121 млн рублей.

Материально-техническая готовность предприятий к полевым работам составляет 93% по тракторному парку и 95% по зерноуборочным комбайнам. Структура посевов сформирована с учётом федеральных ориентиров: в приоритете — расширение площадей под зернобобовые и сою.
Регион практически полностью обеспечивает себя семенами отечественной селекции по зерновым и зернобобовым культурам.
В 2026 году аграрии региона приступают к реализации пяти стратегических направлений, обозначенных Правительством РФ до 2030 года: повышение плодородия почв, развитие отечественной селекции и семеноводства, адаптация к климатическим изменениям, расширение мелиорации и внедрение беспилотных технологий.

Из кардинальных изменений: с марта 2026 года запускается Единая цифровая платформа АПК. Вместо «пяти окон» — единый бесшовный процесс. Также стартует федеральный проект «Развитие малого агробизнеса»: он объединит все меры поддержки фермеров и сельхозкооперативов, ранее распределённые по разным программам.

Кроме того, в Самарской области к 2030 году планируется реализовать шесть проектов мелиорации на площади почти 2,8 тыс. га при господдержке 158 млн рублей.

В этом году уже завершится реконструкция Спасской оросительной системы в Приволжском районе.

«Есть такой хороший стереотип, что Самарская область — индустриальный регион, это так. Мы всегда были основоположниками многих индустрий, и благодаря труду десятков коллективов предприятий региона, поддержке правительства России, мы все больше и больше становимся теми, кто обеспечивает продуктами не только себя, но и большинство регионов нашей большой страны», — подчеркивал важность поддержки предприятий агропромышленного комплекса глава региона Вячеслав Федорищев.

На днях стартуют выездные совещания специалистов министерства в муниципалитеты, где уже в разрезе каждого района аграрии предметно обсудят самые актуальные вопросы. Итоги подготовки подведут на областном штабе перед началом посевной.

 

Фото - ГБУ ДПО «Самара-АРИС»

Теги: Самара

