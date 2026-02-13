В Тольятти в ДТП погиб водитель, пострадали трое

12 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 6 человек, погиб – 1.

В Тольятти проводится проверка по факту смертельного ДТП. В 19:40 возле д. 25 по ул. Новозаводской 45-летний мужчина, управляя автомобилем Renault Sandero, при выезде на дорогу с прилегающей территории не предоставил преимущества в движении автомобилю Ford Focus, под управлением 23-летнего мужчины, который двигался по ул. Новозаводской со стороны Обводного шоссе в направлении ул. Ларина. Водитель хэтчбека скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи. Его пассажиры – 50-летняя женщина, 26-летний мужчина и водитель а/м Ford Focus – госпитализированы.