14 февраля в САТОБ мероприятие пройдет перед показом балета-предания А. Тихомировой на музыку М. Крылова «Крылья. Время любить».
В САТОБ состоится арт-променад «Путь любви»
Специалисты Самарской областной детской клинической больницы имени Н.Н.Ивановой впервые выполнили операцию по имплантации инновационного медицинского устройства — ортопедического электрета.
Самарские ортопеды внедрили инновационный метод лечения
В число победителей и призеров соревнований Приволжского федерального округа вошли спортсмены из Самарской области.
В губернии состоялись чемпионат и первенство ПФО по брейкингу
Для решения проблемы политеховец разработал контроллер, обеспечивающий надёжную работу ДГУ с двигателем номинальной мощности.
В Самарском политехе создали интеллектуальный контроллер управления дизель-генераторной установкой
По информации Приволжского УГМС 14 февраля местами в губернии сохранится усиление юго-восточного ветра порывы 15-18 м/с.
14 февраля в Самарской области ожидается сильный ветер 
На поверхности Солнца из активных областей сформировался огромный смайлик
«Тренер» в действии: в Елховке мастера спорта и ветераны СВО дали старт тренировкам по тхэквондо.
Грузовик провалился под лёд около Самары на временной ледовой переправе
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
В Тольятти в ДТП погиб водитель, пострадали трое

193
В Тольятти в ДТП погиб водитель, пострадали трое

12 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 6 человек, погиб – 1.

В Тольятти проводится проверка по факту смертельного ДТП. В 19:40 возле д. 25 по ул. Новозаводской 45-летний мужчина, управляя автомобилем Renault Sandero, при выезде на дорогу с прилегающей территории не предоставил преимущества в движении автомобилю Ford Focus, под управлением 23-летнего мужчины, который двигался по ул. Новозаводской со стороны Обводного шоссе в направлении ул. Ларина. Водитель хэтчбека скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи. Его пассажиры – 50-летняя женщина, 26-летний мужчина и водитель а/м Ford Focus – госпитализированы.

 

