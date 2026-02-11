Два ДТП с пострадавшими произошли в Тольятти в один день

10 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 13 человек, 2 погибло.

В Комсомольском районе Тольятти примерно в 09:45 51-летний водитель, управляя автомобилем Lexus NX 300, двигался по ул. Никонова со стороны Железнодорожной в направлении ул. Грибоедова. В пути следования,

напротив д. №128, при развороте вне перекрестка не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем Nissan под управлением 35-летнего водителя. С места ДТП госпитализирован.

В в Центральном районе Тольятти примерно в 22:20 48-летний водитель, управляя автомобилем Lada Granta, двигался по ул. Новопромышленной со стороны ул. Комсомольской в направлении ул. Мира. В пути следования,

напротив д. №25, при повороте налево вне перекрестка не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi Galant под управлением 21-летней девушки. С места ДТП водитель отечественного автомобиля госпитализирован.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортных происшествий, произошедших на территории Самарской области.