Два ДТП с пострадавшими произошли в Тольятти в один день

Я нашел ошибку
Главные новости:
В новом ФОКе «Чемпион» под руководством тренеров по месту жительства проходят тренировки по баскетболу, волейболу, футболу, ушу и настольному теннису.
Бесплатные занятия для самарцев стартовали в новом ФОК «Чемпион»
На 346 километре трассы P-241 сотрудники ГАИ Елховскому району заметили стоящий на обочине автомобиль с включённой аварийной сигнализацией.
Полицейские региона помогли мужчине, попавшему в трудную жизненную ситуацию на дороге
В этом году в конкурсе примут участие 35 коллективов из 11 субъектов Российской Федерации.
Всероссийский фестиваль-конкурс «Лаборатория моды» пройдет в Чапаевске
Это 10 высококвалифицированных врачей: кардиолог, участковые педиатры, инфекционист, врачи приемного отделения, специалист клинической лабораторной диагностики, патологоанатом и участковый терапевт. А также 2 фельдшера и медицинская сестра.
‍‍13 специалистов трудоустроились в Похвистневскую больницу за год
Директор детской школы искусств Волжского района Самарской области Ирина Чипчикова была признана абсолютным победителем конкурса «Гимн села», покорив своим душевным исполнением экспертное жюри и участников народного голосования.
Жительница Самаркой области - победительница Всероссийского музыкального конкурса «Гимн села» 
Тамара Дмитриевна более полувека проработала в областной туберкулёзной больнице. 
Самарский врач-торакальный хирургТамара Никулина отмечает 90-летний юбилей
В Ижевске завершились первый этап кубка России и чемпионат России по пулевой стрельбе.
Спортсменка сборной Самарской области Анна Тимофеева выиграла чемпионат России по пулевой стрельбе
Сильный ветер сохранится в Самарской области и 13 февраля.
12 февраля в регионе будет ветренно
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.21
-0.44
EUR 91.94
-0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Два ДТП с пострадавшими произошли в Тольятти в один день

191
Два ДТП с пострадавшими произошли в Тольятти в один день

10 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 13 человек, 2 погибло. 

В Комсомольском районе Тольятти примерно в 09:45 51-летний водитель, управляя автомобилем Lexus NX 300, двигался по ул. Никонова со стороны Железнодорожной   в направлении  ул. Грибоедова. В пути следования,

напротив д. №128, при развороте вне перекрестка не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем Nissan под управлением 35-летнего водителя. С места ДТП госпитализирован.

В в Центральном районе Тольятти примерно в 22:20 48-летний водитель, управляя автомобилем Lada Granta, двигался по ул. Новопромышленной со стороны ул. Комсомольской   в направлении  ул. Мира. В пути следования,

напротив д. №25, при повороте налево вне перекрестка не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi Galant под управлением 21-летней девушки. С места ДТП водитель отечественного автомобиля госпитализирован.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортных происшествий, произошедших на территории Самарской области.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Пострадавший водитель автомобиля Kia Rio - 33-летняя женщина с телесными повреждениями госпитализирована.
10 февраля 2026, 19:51
ДТП в Кинельском районе: на автодороге столкнулись автомобили Kia Rio и Freightliner
Пострадавший водитель автомобиля Kia Rio - 33-летняя женщина с телесными повреждениями госпитализирована. Происшествия
441
В ДТП 10 февраля в Сергиевском районе пострадал пассажир LADA Granta, он госпитализирован.
10 февраля 2026, 16:55
На автодороге в Сергиевском районе столкнулись LADA Granta и УАЗ
В ДТП 10 февраля в Сергиевском районе пострадал пассажир LADA Granta, он госпитализирован. Происшествия
456
В Ставропольском районе сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП с большегрузами
10 февраля 2026, 13:41
В Ставропольском районе сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП с большегрузами
Водитель автомобиля Scania погиб на месте ДТП. Водитель автомобиля КАМАЗ  1974 года рождения с телесными повреждениями  доставлен в медицинское учреждение. Происшествия
357
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
11 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
207
в Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных
11 февраля 2026  13:54
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
158
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
11 февраля 2026  13:38
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
156
В Красноглинском районе Самары частично ограничат движение транспорта на время проведения «Лыжни России»
11 февраля 2026  13:31
В Красноглинском районе Самары частично ограничат движение транспорта на время проведения «Лыжни России»
188
Более 2,8 тысяч вакансий предложат участникам СВО и членам их семей на Ярмарке вакансий в Самаре
10 февраля 2026  12:41
Более 2,8 тысяч вакансий предложат участникам СВО и членам их семей на Ярмарке вакансий в Самаре
361
Весь список