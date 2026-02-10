В Ставропольском районе сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП с большегрузами

По предварительной информации сотрудников ГАИ: около 09:30 в Ставропольском районе на 948 км федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал», водитель автомобиля КАМАЗ в составе с прицепом совершил выезд на полосу встречного движения (в разрешенном месте), при завершении маневра допустил столкновение со встречным автомобилем Scania.

Водитель автомобиля Scania погиб на месте ДТП. Водитель автомобиля КАМАЗ 1974 года рождения с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.