Династия моей семьи началась с бабушки. Она была мудрой женщиной и направила одного сына в инженеры, а другого — в медицинские работники.
В губернии работает уникальная медицинская семья: история династии Рыжовых насчитывает более 250 лет
В ДТП 10 февраля в Сергиевском районе пострадал пассажир LADA Granta, он госпитализирован.
На автодороге в Сергиевском районе столкнулись LADA Granta и УАЗ
12 февраля залы музея станут залами человеческих качеств, за которые мы влюбляемся – красоты, ума, юмора и красноречивого молчания.
Музей Модерна приглашает на открытие новой выставки «Ранняя любовь»
Температура воздуха 11 февраля в Самаре ночью -17, -19°С, днем -10, -12°С.
11 февраля в регионе без осадков, до -15°С
В минувшие выходные Самара стала одним из 32 городов, где прошли Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей».
В Самаре более 120 участников вышли на «Лед надежды нашей» 
Врач-кардиолог Джульетта Габриэлян рассказала, что поддержание здоровья сердечно - сосудистой системы требует комплексного подхода.
Самарский врач-кардиолог рассказала, как минимизировать риск развития приобретённых пороков сердца
В этом году жителей сел Софьино и Тростянка ждет открытие современных фельдшерско-акушерских пунктов.
В Приволжском районе возводятся два новых ФАПа
В ходе осмотра нежилого помещения в одном из сел Кинельского района изъяли 29 килограммов наркотиков.
В Самарской области задержали иностранца, подозреваемого в производстве наркотиков
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.65
0.6
EUR 92.01
0.96
Мероприятия
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
В Ставропольском районе сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП с большегрузами

179
В Ставропольском районе сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП с большегрузами

По предварительной информации сотрудников ГАИ: около 09:30 в Ставропольском районе на 948 км федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал»,  водитель автомобиля КАМАЗ  в составе с прицепом совершил выезд на полосу встречного движения (в разрешенном месте), при завершении маневра допустил столкновение со встречным автомобилем Scania.

Водитель автомобиля Scania погиб на месте ДТП. Водитель автомобиля КАМАЗ  1974 года рождения с телесными повреждениями  доставлен в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

Новости по теме
В Алексеевском районе в ДТП районе пострадала пятимесячная девочка
10 февраля 2026, 11:44
В Алексеевском районе в ДТП районе пострадала пятимесячная девочка
38-летняя женщина, осуществляя движение  со стороны Алексеевки в направлении Нефтегорска, в условиях снегопада, не обеспечила постоянного контроля за... Происшествия
211
В Промышленном районе Самары водитель сбил пожилого пешехода
10 февраля 2026, 11:24
В Промышленном районе Самары водитель сбил пожилого пешехода
9 февраля 2025 года на территории Самарской области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 14  человек.  Происшествия
201
В Безенчукском районе в ДИП с КАМАЗом погиб человек
10 февраля 2026, 10:20
В Безенчукском районе в ДИП с КАМАЗом погиб человек
Водитель автомобиля Lada Priora погиб на месте происшествия, до прибытия экстренных служб. Происшествия
203
В центре внимания
Более 2,8 тысяч вакансий предложат участникам СВО и членам их семей на Ярмарке вакансий в Самаре
10 февраля 2026  12:41
Более 2,8 тысяч вакансий предложат участникам СВО и членам их семей на Ярмарке вакансий в Самаре
217
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
9 февраля 2026  13:08
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
954
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ
9 февраля 2026  11:05
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ
467
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
8 февраля 2026  11:08
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
671
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
7 февраля 2026  13:36
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
922
