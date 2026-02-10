Тарифы на автострахование каско могут вырасти на 12%

Тарифы на полисы каско могут вырасти на 11–12%. С таким прогнозом выступил куратор направления каско компании «Росгосстрах» Дмитрий Кузнецов, передает Всероссийский союз страховщиков 10 февраля.

По словам Кузнецова, рост будет неравномерным. По его мнению, доля «коробочных» продуктов автострахования с неполным покрытием увеличится.

В компании отметили рост стоимости запчастей на все марки. Так, по китайским брендам с высокой долей локализации производства в России рост был на уровне инфляции, к примеру 6% у Havel и 8% у Chery/Tenet.

При этом цены на запчасти для машин Geely, по данным страховщика, взлетели на 30%, что даже выше, чем у Merсedes-Benz +(25%), Kia (+21%) и BMW (+12%), пишут "Известия".