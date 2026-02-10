В Самаре прошел чемпионат ФСИН России по лыжным гонкам и служебному двоеборью

Самара стала столицей зимнего спорта ФСИН России: в городе на Волге прошел чемпионат ведомства по лыжным гонкам и служебному двоеборью. В нем приняли участие тридцать девять команд от территориальных органов и вузов уголовно-исполнительной системы – всего более двухсот спортсменов.

На трассе спортсменам пришлось нелегко – в дни соревнований стояли сильные морозы.

Также спортсмены выполняли упражнения ПБ-8 из табельного оружия – пистолета Макарова: необходимо за двадцать секунд добежать до точки открытия огня и поразить четыре мишени – по две пули в каждую.

Стрельбы проходили на базе Самарского юридического института ФСИН России, а лыжные гонки проводились на территории спортивной школы «Чайка».

Чемпионат закончился весьма успешно для команды Самарского юридического института ФСИН России – в своей группе парни и девушки заняли первое место по служебному двоеборью.

Среди территориальных органов ФСИН лучшими стали УФСИН России по Кемеровской области-Кузбассу и УФСИН России по Костромской области, сообщает пресс-служба Самарского юридического института ФСИН России.

Фото предоставлено пресс-службой Самарского юридического института ФСИН России