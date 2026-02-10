Я нашел ошибку
Главные новости:
Династия моей семьи началась с бабушки. Она была мудрой женщиной и направила одного сына в инженеры, а другого — в медицинские работники.
В губернии работает уникальная медицинская семья: история династии Рыжовых насчитывает более 250 лет
В ДТП 10 февраля в Сергиевском районе пострадал пассажир LADA Granta, он госпитализирован.
На автодороге в Сергиевском районе столкнулись LADA Granta и УАЗ
12 февраля залы музея станут залами человеческих качеств, за которые мы влюбляемся – красоты, ума, юмора и красноречивого молчания.
Музей Модерна приглашает на открытие новой выставки «Ранняя любовь»
Температура воздуха 11 февраля в Самаре ночью -17, -19°С, днем -10, -12°С.
11 февраля в регионе без осадков, до -15°С
В минувшие выходные Самара стала одним из 32 городов, где прошли Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей».
В Самаре более 120 участников вышли на «Лед надежды нашей» 
Врач-кардиолог Джульетта Габриэлян рассказала, что поддержание здоровья сердечно - сосудистой системы требует комплексного подхода.
Самарский врач-кардиолог рассказала, как минимизировать риск развития приобретённых пороков сердца
В этом году жителей сел Софьино и Тростянка ждет открытие современных фельдшерско-акушерских пунктов.
В Приволжском районе возводятся два новых ФАПа
В ходе осмотра нежилого помещения в одном из сел Кинельского района изъяли 29 килограммов наркотиков.
В Самарской области задержали иностранца, подозреваемого в производстве наркотиков
В Самаре прошел чемпионат ФСИН России по лыжным гонкам и служебному двоеборью

171
Самара стала столицей зимнего спорта ФСИН России.

Самара стала столицей зимнего спорта ФСИН России: в городе на Волге прошел чемпионат ведомства по лыжным гонкам и служебному двоеборью. В нем приняли участие тридцать девять команд от территориальных органов и вузов уголовно-исполнительной системы – всего более двухсот спортсменов.

На трассе спортсменам пришлось нелегко – в дни соревнований стояли сильные морозы.

Также спортсмены выполняли упражнения ПБ-8 из табельного оружия – пистолета Макарова: необходимо за двадцать секунд добежать до точки открытия огня и поразить четыре мишени – по две пули в каждую.

Стрельбы проходили на базе Самарского юридического института ФСИН России, а лыжные гонки проводились на территории спортивной школы «Чайка».

Чемпионат закончился весьма успешно для команды Самарского юридического института ФСИН России – в своей группе парни и девушки заняли первое место по служебному двоеборью.

Среди территориальных органов ФСИН лучшими стали УФСИН России по Кемеровской области-Кузбассу и УФСИН России по Костромской области, сообщает пресс-служба Самарского юридического института ФСИН России.

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского юридического института ФСИН России

Теги: Самара

