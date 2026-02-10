Самарский врач-кардиолог рассказала, как минимизировать риск развития приобретённых пороков сердца

Об этом рассказала врач-кардиолог Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В. П.Полякова Джульетта Габриэлян:
«Приобретённые пороки сердца возникают вследствие воздействия различных факторов на сердечные клапаны, камеры сердца и крупные сосуды:
инфекционных заболеваний
дисплазии соединительной ткани
дегенеративных процессов (возрастных изменений, нарушения обменных процессов, хронического воспаления и тд)
воздействии токсинов
длительного приема некоторых лекарственных препаратов.
Снижение риска развития приобретённых пороков сердца и поддержание здоровья сердечно - сосудистой системы требует комплексного подхода:
Соблюдение принципов сбалансированного питания.
Употребление продуктов, богатых омега-3 жирными кислотами (рыба, льняное масло, орехи).
Увеличение доли овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов.
Включение в рацион нежирных белков (рыба, курица, бобовые).
Ограничение потребления соли, насыщенных жиров и сахара.
Регулярные занятия физической активностью.
Контроль веса.
Избыточный вес увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Следите за своим индексом массы тела и стремитесь к его нормализации.
Отказ от вредных привычек.
Методы управления стрессом: медитация, йога или глубокое дыхание.
Регулярные медицинские осмотры и лечение хронических заболеваний.
Проверка артериального давления и уровня холестерина.
Периодическое проведение электрокардиографии и УЗИ сердца.
Своевременное лечение острых респираторных вирусных инфекций и бактериальных инфекций. Вакцинация против гриппа и пневмококковых инфекций снижают риск тяжелых осложнений».
