Главные новости:
Династия моей семьи началась с бабушки. Она была мудрой женщиной и направила одного сына в инженеры, а другого — в медицинские работники.
В губернии работает уникальная медицинская семья: история династии Рыжовых насчитывает более 250 лет
В ДТП 10 февраля в Сергиевском районе пострадал пассажир LADA Granta, он госпитализирован.
На автодороге в Сергиевском районе столкнулись LADA Granta и УАЗ
12 февраля залы музея станут залами человеческих качеств, за которые мы влюбляемся – красоты, ума, юмора и красноречивого молчания.
Музей Модерна приглашает на открытие новой выставки «Ранняя любовь»
Температура воздуха 11 февраля в Самаре ночью -17, -19°С, днем -10, -12°С.
11 февраля в регионе без осадков, до -15°С
В минувшие выходные Самара стала одним из 32 городов, где прошли Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей».
В Самаре более 120 участников вышли на «Лед надежды нашей» 
Врач-кардиолог Джульетта Габриэлян рассказала, что поддержание здоровья сердечно - сосудистой системы требует комплексного подхода.
Самарский врач-кардиолог рассказала, как минимизировать риск развития приобретённых пороков сердца
В этом году жителей сел Софьино и Тростянка ждет открытие современных фельдшерско-акушерских пунктов.
В Приволжском районе возводятся два новых ФАПа
В ходе осмотра нежилого помещения в одном из сел Кинельского района изъяли 29 килограммов наркотиков.
В Самарской области задержали иностранца, подозреваемого в производстве наркотиков
Самарский врач-кардиолог рассказала, как минимизировать риск развития приобретённых пороков сердца

122
Врач-кардиолог Джульетта Габриэлян рассказала, что поддержание здоровья сердечно - сосудистой системы требует комплексного подхода.

 Об этом рассказала врач-кардиолог Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В. П.Полякова Джульетта Габриэлян:

 «Приобретённые пороки сердца возникают вследствие воздействия различных факторов на сердечные клапаны, камеры сердца и крупные сосуды:

 инфекционных заболеваний
 дисплазии соединительной ткани
 дегенеративных процессов (возрастных изменений, нарушения обменных процессов, хронического воспаления и тд)
 воздействии токсинов
 длительного приема некоторых лекарственных препаратов.

Снижение риска развития приобретённых пороков сердца и поддержание здоровья сердечно - сосудистой системы требует комплексного подхода:

 Соблюдение принципов сбалансированного питания.

 Употребление продуктов, богатых омега-3 жирными кислотами (рыба, льняное масло, орехи).
 Увеличение доли овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов.
 Включение в рацион нежирных белков (рыба, курица, бобовые).
 Ограничение потребления соли, насыщенных жиров и сахара.

 Регулярные занятия физической активностью.

 Контроль веса.
Избыточный вес увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Следите за своим индексом массы тела и стремитесь к его нормализации.

 Отказ от вредных привычек.

 Методы управления стрессом: медитация, йога или глубокое дыхание.

 Регулярные медицинские осмотры и лечение хронических заболеваний.
 Проверка артериального давления и уровня холестерина.
 Периодическое проведение электрокардиографии и УЗИ сердца.

 Своевременное лечение острых респираторных вирусных инфекций и бактериальных инфекций. Вакцинация против гриппа и пневмококковых инфекций снижают риск тяжелых осложнений».

 

Фото:   минздрав СО

Медицина Самара

