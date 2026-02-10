Самарский врач-кардиолог рассказала, как минимизировать риск развития приобретённых пороков сердца

Об этом рассказала врач-кардиолог Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В. П.Полякова Джульетта Габриэлян:



«Приобретённые пороки сердца возникают вследствие воздействия различных факторов на сердечные клапаны, камеры сердца и крупные сосуды:



инфекционных заболеваний

дисплазии соединительной ткани

дегенеративных процессов (возрастных изменений, нарушения обменных процессов, хронического воспаления и тд)

воздействии токсинов

длительного приема некоторых лекарственных препаратов.



Снижение риска развития приобретённых пороков сердца и поддержание здоровья сердечно - сосудистой системы требует комплексного подхода:



Соблюдение принципов сбалансированного питания.



Употребление продуктов, богатых омега-3 жирными кислотами (рыба, льняное масло, орехи).

Увеличение доли овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов.

Включение в рацион нежирных белков (рыба, курица, бобовые).

Ограничение потребления соли, насыщенных жиров и сахара.



Регулярные занятия физической активностью.



Контроль веса.

Избыточный вес увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Следите за своим индексом массы тела и стремитесь к его нормализации.



Отказ от вредных привычек.



Методы управления стрессом: медитация, йога или глубокое дыхание.



Регулярные медицинские осмотры и лечение хронических заболеваний.

Проверка артериального давления и уровня холестерина.

Периодическое проведение электрокардиографии и УЗИ сердца.



Своевременное лечение острых респираторных вирусных инфекций и бактериальных инфекций. Вакцинация против гриппа и пневмококковых инфекций снижают риск тяжелых осложнений».

Фото: минздрав СО