Более 2500 исследований провели на новом рентген-аппарате в Самарской горбольнице № 10

В Самарской городской больнице № 10 Куйбышевского района продолжается планомерное обновление медицинской инфраструктуры. Благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина, в учреждении установлен современный рентген-аппарат. Его работа позволит повысить точность исследований и сократить сроки получения результатов.

«Цифровой рентген позволяет получать изображения более высокого качества и передавать снимки в центральный архив медицинских изображений, что даёт возможность ознакомиться с результатами, в том числе в других медицинских учреждениях», — рассказал главный врач больницы № 10 Дмитрий Лисица.

С момента введения в эксплуатацию современного рентген-аппарата было проведено более 2500 исследований.

«Результаты обследований теперь выдаются быстрее, поскольку отсутствует необходимость в использовании плёночных носителей. Это позволяет ускорить процесс диагностики и повысить точность выявления заболеваний на ранних этапах», — отметил главный врач.

Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В 2026 году в рамках мероприятий нацпроекта в медучреждения региона будут поставлены более 100 единиц медтехники.

Фото: минздрав СО