Макдоналдс уже 25 лет перерабатывает 80% фритюрного масла в биотопливо для грузовиков, но "Газпром нефть" пошла дальше.
Самолёты в России смогут летать на фритюрном масле из «Вкусно — и точка»
Водители двух автомобилей и девушка-пассажир госпитализированы.
Сегодня вечером в Волжском районе столкнулись три иномарки, пострадали три человека
Товарищеский матч между "Крыльями Советов" и «КАМАЗом» на сборах в Турции был завершен после первого тайма из-за драки футболистов.
Дмитрий Яковлев прокомментировал массовую драку сегодня во время матча на сборах в Турции
9 февраля Вячеслав Федорищев и Александр Калинин обсудили поддержку предпринимательства на территории Самарской области.
Вячеслав Федорищев провел встречу с президентом общественной организации «Опора России» Александром Калининым 
Температура воздуха 10 февраля в Самаре ночью -15, -17°С, днем -11, -13°С.
10 февраля в регионе без осадков, до -16°С
Мужчина следовал из Республики Мордовия в Оренбургскую область. Во время остановки водитель вышел из автомобиля, оставив ключи в замке зажигания.
Автоинспекторы Волжского района пришли на помощь водителю грузовика
"Завершить разработку ГОСТа и принять его мы ожидаем до конца этого года", - заявил глава Роскачества.
Роскачество: разработка и принятие ГОСТа на русскую кухню завершится до конца года
Экспозиция Самарской области охватила ключевые секторы экономики: автомобилестроение, машиностроение, робототехнику и инновации.
Самарская область продолжает работу на Международной промышленной выставке «Иннопром. Саудовская Аравия» в Эр-Рияде
Более 2500 исследований провели на новом рентген-аппарате в Самарской горбольнице № 10

251
В Самарской городской больнице № 10 Куйбышевского района продолжается планомерное обновление медицинской инфраструктуры.

В Самарской городской больнице № 10 Куйбышевского района продолжается планомерное обновление медицинской инфраструктуры. Благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина, в учреждении установлен современный рентген-аппарат. Его работа позволит повысить точность исследований и сократить сроки получения результатов.

«Цифровой рентген позволяет получать изображения более высокого качества и передавать снимки в центральный архив медицинских изображений, что даёт возможность ознакомиться с результатами, в том числе в других медицинских учреждениях», — рассказал главный врач больницы № 10 Дмитрий Лисица.

С момента введения в эксплуатацию современного рентген-аппарата было проведено более 2500 исследований.

«Результаты обследований теперь выдаются быстрее, поскольку отсутствует необходимость в использовании плёночных носителей. Это позволяет ускорить процесс диагностики и повысить точность выявления заболеваний на ранних этапах», — отметил главный врач.

Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В 2026 году в рамках мероприятий нацпроекта в медучреждения региона будут поставлены более 100 единиц медтехники.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

