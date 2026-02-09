Самарская область продолжает работу на Международной промышленной выставке «Иннопром. Саудовская Аравия» в Эр-Рияде

По поручению губернатора, руководителя комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность» Вячеслава Федорищева была сформирована делегация региона. В нее вошли представители Минэкономразвития и Минпромторга Самарской области, а также Агентства по привлечению инвестиций, Корпорации развития Самарской области, региональных предприятий и компаний из разных сфер деятельности.



Экспозиция Самарской области охватила ключевые секторы экономики: автомобилестроение, машиностроение, робототехнику и инновации. На нашем стенде свою продукцию представляют:



ОАО «Завод Продмаш»;

ООО «Гардарика»;• ООО «Тесвел»;

АО «Самарский Завод Котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов»;

АО «АВТОВАЗ».



В составе делегации работает и ветеран СВО, выпускник «Школы героев» Матвей Мартемьянов, который представил возможности самарских беспилотных летальных аппаратов.



— «Иннопром» стал отправной точкой для ряда перспективных переговоров о совместных проектах. Это подтверждает, что российские высокотехнологичные решения, особенно в области беспилотной авиации, имеют высокую конкурентоспособность и востребованность на международных рынках, — отметил Матвей Мартемьянов.

