Самарская область продолжает работу на Международной промышленной выставке «Иннопром. Саудовская Аравия» в Эр-Рияде

По поручению губернатора, руководителя комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность» Вячеслава Федорищева была сформирована делегация региона. В нее вошли представители Минэкономразвития и Минпромторга Самарской области, а также Агентства по привлечению инвестиций, Корпорации развития Самарской области, региональных предприятий и компаний из разных сфер деятельности.
Экспозиция Самарской области охватила ключевые секторы экономики: автомобилестроение, машиностроение, робототехнику и инновации. На нашем стенде свою продукцию представляют:
ОАО «Завод Продмаш»;
ООО «Гардарика»;• ООО «Тесвел»;
АО «Самарский Завод Котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов»;
АО «АВТОВАЗ».
В составе делегации работает и ветеран СВО, выпускник «Школы героев» Матвей Мартемьянов, который представил возможности самарских беспилотных летальных аппаратов.
— «Иннопром» стал отправной точкой для ряда перспективных переговоров о совместных проектах. Это подтверждает, что российские высокотехнологичные решения, особенно в области беспилотной авиации, имеют высокую конкурентоспособность и востребованность на международных рынках, — отметил Матвей Мартемьянов.
Фото: пресс-служба правительства Самарской области