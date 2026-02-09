В ИК №6 УФСИН СО не попали запрещенные предметы

В помещении выдачи посылок, передач, бандеролей исправительной колонии №6 УФСИН России по Самарской области сотрудники учреждения предотвратили попытку незаконной передачи запрещённых предметов.



При досмотре продуктовой посылки, поступившей от гражданина К. для осуждённого П., в двух тюбиках геля для бритья и крема для рук было обнаружено порошкообразное вещество с характерным запахом, скрытое ухищрённым способом.



В настоящее время по данному факту проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к организации канала доставки наркотических средств в исправительное учреждение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 228 УК РФ, сообщает пресс-служба УФСИН по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН по Самарской области