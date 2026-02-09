Я нашел ошибку
Макдоналдс уже 25 лет перерабатывает 80% фритюрного масла в биотопливо для грузовиков, но "Газпром нефть" пошла дальше.
Самолёты в России смогут летать на фритюрном масле из «Вкусно — и точка»
Водители двух автомобилей и девушка-пассажир госпитализированы.
Сегодня вечером в Волжском районе столкнулись три иномарки, пострадали три человека
Товарищеский матч между "Крыльями Советов" и «КАМАЗом» на сборах в Турции был завершен после первого тайма из-за драки футболистов.
Дмитрий Яковлев прокомментировал массовую драку сегодня во время матча на сборах в Турции
9 февраля Вячеслав Федорищев и Александр Калинин обсудили поддержку предпринимательства на территории Самарской области.
Вячеслав Федорищев провел встречу с президентом общественной организации «Опора России» Александром Калининым 
Температура воздуха 10 февраля в Самаре ночью -15, -17°С, днем -11, -13°С.
10 февраля в регионе без осадков, до -16°С
Мужчина следовал из Республики Мордовия в Оренбургскую область. Во время остановки водитель вышел из автомобиля, оставив ключи в замке зажигания.
Автоинспекторы Волжского района пришли на помощь водителю грузовика
"Завершить разработку ГОСТа и принять его мы ожидаем до конца этого года", - заявил глава Роскачества.
Роскачество: разработка и принятие ГОСТа на русскую кухню завершится до конца года
Экспозиция Самарской области охватила ключевые секторы экономики: автомобилестроение, машиностроение, робототехнику и инновации.
Самарская область продолжает работу на Международной промышленной выставке «Иннопром. Саудовская Аравия» в Эр-Рияде
В ИК №6 УФСИН СО не попали запрещенные предметы

233
При досмотре продуктовой посылки для осуждённого в двух тюбиках геля для бритья и крема для рук было обнаружено наркотическое вещество.

В помещении выдачи посылок, передач, бандеролей исправительной колонии №6 УФСИН России по Самарской области сотрудники учреждения предотвратили попытку незаконной передачи запрещённых предметов. 
 
При досмотре продуктовой посылки, поступившей от гражданина К. для осуждённого П., в двух тюбиках геля для бритья и крема для рук было обнаружено порошкообразное вещество с характерным запахом, скрытое ухищрённым способом.
 
В настоящее время по данному факту проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к организации канала доставки наркотических средств в исправительное учреждение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 228 УК РФ, сообщает пресс-служба УФСИН по Самарской области.

 

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН по Самарской области

С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
9 февраля 2026  13:08
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
633
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ
9 февраля 2026  11:05
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ
277
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
8 февраля 2026  11:08
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
626
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
7 февраля 2026  13:36
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
827
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
6 февраля 2026  11:57
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
2561
