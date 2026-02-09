За прошедшую неделю в Самаре, Тольятти и Сызрани при пожарах погибли 5 человек

Со 2 по 9 февраля в Самарской области произошел 71 техногенный пожар. Погибли 5 человек.
Пожары с гибелью произошли в Самаре, Тольятти и Сызрани.
Предварительные причины возгораний – аварийный режим работы электрооборудования и неосторожное обращение с огнем при курении.
На водных объектах области происшествий не произошло.
Зарегистрировано 5 случаев отравления угарным газом в Кировском и Промышленном районах Самары, а также в городском округе Отрадный.
В результате происшествий погибших нет, пострадали 11 человек.
Предварительные причины - нарушение правил эксплуатации газового оборудования.
Для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 32 раза, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.