Со 2 по 9 февраля в Самарской области произошел 71 техногенный пожар. Погибли 5 человек.
За прошедшую неделю в Самаре, Тольятти и Сызрани при пожарах погибли 5 человек
10 февраля, с 07:00 до 13:00, будет ограничено движение в историческом центре Самары.
В День памяти сотрудников ГУ МВД СО ограничат движение транспорта в Самаре
12 февраля в СОУНБ состоится встреча с военным врачом-реаниматологом, участником СВО и автором книги «По обе стороны войны».
В СОУНБ состоится творческая встреча с Константином Леушиным
Симптомы тромбоза зависят от того, в каком сосуде образовался тромб и насколько сильно он перекрыл кровоток. Некоторые характерные признаки.
Самарский врач-кардиолог-реабилитолог назвала 7 факторов появления тромбов
В месяц здесь готовят и продают около 20 тысяч пицц. Компания постоянно работает над автоматизацией производства, чтобы максимально оптимизировать процесс готовки. 
Предприниматель из Самары получил финансовую господдержку на развитие сети доставки квадратной пиццы
Прямо сейчас на сети задействовано до 437 единиц спецтехники, включая 148 комбинированных дорожных машин (КДМ).
Дорожные службы устраняют последствия снегопада в Самарской области
Высоким гостям презентовали разработки самарских производителей.
️Стенд Самарской области посетил Антон Алиханов и представители Королевства Саудовская Аравия
Иван Носков принял участие в заседании Правления Союза российских городов, которое состоялось 6 февраля в Перми.
Иван Носков представил концепцию чистоты и благоустройства городской среды
За прошедшую неделю в Самаре, Тольятти и Сызрани при пожарах погибли 5 человек

94
Со 2 по 9 февраля в Самарской области произошел 71 техногенный пожар. Погибли 5 человек.

Со 2 по 9 февраля в Самарской области произошел 71 техногенный пожар. Погибли 5 человек.

Пожары с гибелью произошли в Самаре, Тольятти и Сызрани.

Предварительные причины возгораний – аварийный режим работы электрооборудования и неосторожное обращение с огнем при курении.

На водных объектах области происшествий не произошло.

Зарегистрировано 5 случаев отравления угарным газом в Кировском и Промышленном районах Самары, а также в городском округе Отрадный.

В результате происшествий погибших нет, пострадали 11 человек.

Предварительные причины - нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

Для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 32 раза, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

