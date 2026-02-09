В СОУНБ состоится творческая встреча с Константином Леушиным

12 февраля в 14:00 в Самарской областной научной библиотеке состоится творческая встреча с Константином Леушиным – военным врачом-реаниматологом, участником специальной военной операции и автором книги «По обе стороны войны». (16+)



Константин Юрьевич Леушин – человек удивительной судьбы. Уроженец Красного Лимана (ДНР) и выпускник мединститута в Днепропетровске, почти всю свою сознательную жизнь он посвятил спасению людей. Уже почти четверть века Константин живёт в России и ныне трудится в Федеральном центре кардиохирургии им. Бакулева, а с 2022 года регулярно бывает в командировках в зоне СВО. Мариуполь, Луганск, Бахмут – медик всегда был там, где чувствовал, что будет нужнее всего. Тогда же он решил обратиться к литературному творчеству.



Автор не только описывает тяжелые будни медиков во время боевых действий, но и делится с читателем своей трагической семейной историей, в которой по разные стороны противостояния оказался он и его родной брат, оставшийся жить на Украине.



Встреча Константина Леушина с самарскими читателями пройдёт в режиме телемоста: жители города получат возможность задать вопросы автору, поделиться своими впечатлениями и мыслями.

Фото: пресс-служба СОУНБ