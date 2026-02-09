Я нашел ошибку
Главные новости:
10 февраля в 18:00 на вопросы ответит первый заместитель главы города Самары Юлия Ашуркова.
Заместители главы Самары расскажут о планах на 2026 год в программе «Прямой диалог»
Со 2 по 9 февраля в Самарской области произошел 71 техногенный пожар. Погибли 5 человек.
За прошедшую неделю в Самаре, Тольятти и Сызрани при пожарах погибли 5 человек
10 февраля, с 07:00 до 13:00, будет ограничено движение в историческом центре Самары.
В День памяти сотрудников ГУ МВД СО ограничат движение транспорта в Самаре
12 февраля в СОУНБ состоится встреча с военным врачом-реаниматологом, участником СВО и автором книги «По обе стороны войны».
В СОУНБ состоится творческая встреча с Константином Леушиным
Симптомы тромбоза зависят от того, в каком сосуде образовался тромб и насколько сильно он перекрыл кровоток. Некоторые характерные признаки.
Самарский врач-кардиолог-реабилитолог назвала 7 факторов появления тромбов
В месяц здесь готовят и продают около 20 тысяч пицц. Компания постоянно работает над автоматизацией производства, чтобы максимально оптимизировать процесс готовки. 
Предприниматель из Самары получил финансовую господдержку на развитие сети доставки квадратной пиццы
Прямо сейчас на сети задействовано до 437 единиц спецтехники, включая 148 комбинированных дорожных машин (КДМ).
Дорожные службы устраняют последствия снегопада в Самарской области
Высоким гостям презентовали разработки самарских производителей.
️Стенд Самарской области посетил Антон Алиханов и представители Королевства Саудовская Аравия
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.05
0.5
EUR 91.05
0.76
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Заместители главы Самары расскажут о планах на 2026 год в программе «Прямой диалог»

44
10 февраля в 18:00 на вопросы ответит первый заместитель главы города Самары Юлия Ашуркова.

В Самаре стартует серия прямых эфиров заместителей главы города и руководителей департаментов «Прямой диалог». Каждый из них расскажет об итогах работы в 2025 году и поделится планами на 2026 год. Первый прямой эфир состоится завтра, 10 февраля в 18:00. На вопросы ответит первый заместитель главы города Самары Юлия Ашуркова.

Юлия Александровна курирует в администрации города вопросы экономического развития, инвестиций, туризма, торговли и социальной сферы. Она расскажет о крупных инвестиционных проектах и реализации нацпроектов, о том, как будет реализовываться принятая Стратегия социально‑экономического развития Самары до 2036 года, какая поддержка оказывается в Самаре промышленникам и предпринимателям и какую роль в этом процессе играют бизнес-миссии. Также в ходе эфира Юлия Ашуркова расскажет об основных туристических событиях на 2026 год и поделится планами по развитию учреждений соцсферы.

Интересующие вопросы Юлии Ашурковой можно будет также задать в комментариях к прямой трансляции в группе администрации города Самары ВКонтакте https://vk.com/samaraadm. Также выпуск можно будет посмотреть в эфире телеканала «Самара-ГИС».

 

Фото:  пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Со 2 по 9 февраля в Самарской области произошел 71 техногенный пожар. Погибли 5 человек.
09 февраля 2026, 18:29
За прошедшую неделю в Самаре, Тольятти и Сызрани при пожарах погибли 5 человек
Со 2 по 9 февраля в Самарской области произошел 71 техногенный пожар. Погибли 5 человек. Общество
82
10 февраля, с 07:00 до 13:00, будет ограничено движение в историческом центре Самары.
09 февраля 2026, 17:59
В День памяти сотрудников ГУ МВД СО ограничат движение транспорта в Самаре
10 февраля, с 07:00 до 13:00, будет ограничено движение в историческом центре Самары.   Транспорт
95
12 февраля в СОУНБ состоится встреча с военным врачом-реаниматологом, участником СВО и автором книги «По обе стороны войны».
09 февраля 2026, 17:35
В СОУНБ состоится творческая встреча с Константином Леушиным
12 февраля в СОУНБ состоится встреча с военным врачом-реаниматологом, участником СВО и автором книги «По обе стороны войны». Общество
117
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
9 февраля 2026  13:08
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
448
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ
9 февраля 2026  11:05
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ
255
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
8 февраля 2026  11:08
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
612
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
7 февраля 2026  13:36
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
806
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
6 февраля 2026  11:57
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
2437
Весь список