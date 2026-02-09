Роскачество: разработка и принятие ГОСТа на русскую кухню завершится до конца года

Роскачество ожидает, что разработка ГОСТа на русскую кухню и его принятие завершатся до конца 2026 года, сейчас ведется активная работа, заявил РИА Новости Максим Протасов в кулуарах выставки "Продэкспо-2026".

"Это масштабная и очень важная работа. Мы систематизируем около 300 блюд и продуктов - от закусок до напитков, таких как квас и сбитень", - рассказал Протасов.

По его словам, в список войдут не только исторические, дореволюционные рецепты, но и современные блюда. "Важно отметить, что будущий ГОСТ - это не только стандарт для ресторанов. Он будет предназначен и для использования на ярмарках, фестивалях, в любых проектах, популяризирующих наше кулинарное наследие", - подчеркнул Протасов.

Новый нацстандарт будет содержать не только описания блюд и технологии, но и рекомендации по меню, оформлению залов, требования к персоналу.

"Наша стратегическая задача - создать сильный, узнаваемый и понятный гастрономический бренд. И мы уверены, что открытое обсуждение проекта со всеми заинтересованными сторонами станет важным шагом к ее достижению. Завершить разработку ГОСТа и принять его мы ожидаем до конца этого года", - заключил глава Роскачества.

Фото: pxhere.com