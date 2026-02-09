Сегодня вечером в Волжском районе столкнулись три иномарки, пострадали три человека

Сегодня в Волжском районе в 17:20 на 16-м километре автомобильной дороги «Самара - Новокуйбышевск» произошло дорожно-транспортное происшествие.



По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, мужчина 1985 года рождения, управляя автомобилем Kia Cerato, двигался со стороны Самары в направлении Чапаевска. В пути следования водитель не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Nissan Note под управлением водителя 1984 года рождения, а также с автомобилем Volkswagen Polo под управлением водителя 1987 года рождения, которые двигались во встречном направлении.



С места дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Kia Cerato, его пассажир - девушка 1992 года рождения, а также водитель автомобиля Volkswagen Polo бригадой скорой медицинской помощи доставлены в медицинское учреждение.



На месте происшествия работают сотрудники полиции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГАИ СО.

Фото: Госавтоинспекция Самарской области