Дмитрий Яковлев прокомментировал массовую драку сегодня во время матча на сборах в Турции

В понедельник товарищеский матч между "Крыльями Советов" и КАМАЗом из Набережных Челнов на сборах в Турции был завершен после первого тайма (со счетом 1:0 в пользу "КАМАЗа") из-за драки футболистов. На 44-й минуте защитник "Крыльев" Николай Рассказов устроил перепалку с форвардом КАМАЗа Ацамазом Ревазовым и ударил его головой в нос. Одноклубники вступили за Ревазова, в результате чего вспыхнула массовая потасовка, к которой подключились запасные футболисты обеих команд, передает РИА Новости.

Председатель Совета директоров ПФК «Крылья Советов» Дмитрий Яковлев прокомментировал массовую драку произошедшую во время товарищеского матча «Крыльев» с «КАМАЗом» сегодня, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

– Футбол всегда должен оставаться на первом месте. Я давно работаю в спорте и всегда выступаю за соблюдение спортивных принципов, осуждаю подобное поведение. Хочется принести извинения всем любителям футбола, мы обязательно разберемся в произошедшем и применим все необходимые дисциплинарные наказания.