Вячеслав Федорищев провел встречу с президентом общественной организации «Опора России» Александром Калининым 

"Сегодня провели встречу с Александром Калининым, президентом общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Обсудили поддержку предпринимательства на территории Самарской области", - сообщил губернатор.

Для региона «Опора России» — одно из ключевых деловых объединений. Это надежный партнер, который помогает держать руку на пульсе, получать обратную связь от бизнеса и ценную экспертизу.

Особое внимание — стартовавшему в Самаре интенсиву «СВОй бизнес». Эта программа создана «Опорой России» и Корпорацией МСП при поддержке партии «Единая Россия» и правительства области.

В течение пяти дней участники СВО, ветераны и члены их семей получают практические знания для старта своего дела. Видим большой интерес к таким возможностям со стороны наших защитников. Это весомое дополнение ко всей системе поддержки героев, которую мы выстраиваем в регионе.

"С Александром Сергеевичем договорились активизировать взаимодействие. Поддержал его инициативу — в следующем году Самарская область станет площадкой для федерального съезда лидеров «Опоры России»", - отметил глава региона.

Источник: vk.com/Вячеслав Федорищев

Фото: пресс-служба правительства Самарской области