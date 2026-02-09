Самолёты в России смогут летать на фритюрном масле из «Вкусно — и точка»

Макдоналдс уже 25 лет перерабатывает 80% фритюрного масла в биотопливо для грузовиков, но "Газпром нефть" пошла дальше, сообщает iphones.ru со ссылкой на ТАСС.

Она первой в России успешно протестировала новое авиационное топливо на основе переработанного растительного масла, в том числе отработанного фритюрного масла.

"Программа испытаний, которая имитировала режимы взлета, крейсерского полета и захода на посадку, подтвердила эффективную работу оборудования и снижение экологического воздействия", - "Газпром нефть".

Проект реализуется совместно с компанией Эковей и сетью ресторанов «Вкусно – и точка», которая поставляет отработанное фритюрное масло. Сеть ежегодно отправляет на переработку около 6 тысяч тонн отработанного масла, большая часть которого теперь идет на производство биотоплива.

Результаты испытаний будут использованы для создания единого национального стандарта SAF-топлива.

