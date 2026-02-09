Автоинспекторы Волжского района пришли на помощь водителю грузовика

Инцидент произошёл на 31-м километре региональной автодороги «Самара — Большая Черниговка». Сотрудники Госавтоинспекции Волжского района оказали помощь водителю грузовика, оказавшемуся в затруднительной ситуации на дороге.

Мужчина следовал из Республики Мордовия в Оренбургскую область. Во время остановки он вышел из автомобиля, оставив ключи в замке зажигания. В этот момент двери машины заблокировались и пожилой человек оказался на улице в сильный мороз.

Опасность ситуации добавило то, что он остался «за бортом» своей автомашины одетым явно не по сезону: в тапках-«сланцах» и одном только свитере, что при длительном нахождении на чрезмерно «свежем» морозном воздухе реально угрожало если не его жизни, то уж здоровью точно.

Автоинспекторы посадили водителя в патрульный автомобиль, где он смог согреться, и находились с ним до прибытия специалистов: самостоятельно вскрыть автомобиль сотрудники ДПС не могли, поэтому вызвали помощь работников профильных служб.

Автомобилист искренне поблагодарил автоинспекторов за поддержку и неравнодушие, отметив, что их помощь помогла ему избежать серьёзных последствий, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО