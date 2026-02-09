В Камышлинском районе столкнулись два большегруза КАМАЗ

Сегодня в 11 часов 59 минут в пожарно-спасательную часть № 120 филиал ГКУ СО «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что на 1185 километре трассы М-5 автодороги «Урал» произошло дорожно-транспортное происшествие.

Незамедлительно к месту вызова были направлены расчет пожарно-спасательной части № 120, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники Госавтоинспекции.

По прибытии было установлено, что произошло столкновение двух большегрузов КАМАЗ.

В результате ДТП пострадал водитель одного из транспортных средств, он госпитализирован.

Личный состав провел аварийно-спасательные работы: обесточивание аккумуляторных батарей, сбор информации.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники полиции проводят проверку, сообщает пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"