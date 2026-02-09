Я нашел ошибку
Главные новости:
Со 2 по 9 февраля в Самарской области произошел 71 техногенный пожар. Погибли 5 человек.
За прошедшую неделю в Самаре, Тольятти и Сызрани при пожарах погибли 5 человек
10 февраля, с 07:00 до 13:00, будет ограничено движение в историческом центре Самары.
В День памяти сотрудников ГУ МВД СО ограничат движение транспорта в Самаре
12 февраля в СОУНБ состоится встреча с военным врачом-реаниматологом, участником СВО и автором книги «По обе стороны войны».
В СОУНБ состоится творческая встреча с Константином Леушиным
Симптомы тромбоза зависят от того, в каком сосуде образовался тромб и насколько сильно он перекрыл кровоток. Некоторые характерные признаки.
Самарский врач-кардиолог-реабилитолог назвала 7 факторов появления тромбов
В месяц здесь готовят и продают около 20 тысяч пицц. Компания постоянно работает над автоматизацией производства, чтобы максимально оптимизировать процесс готовки. 
Предприниматель из Самары получил финансовую господдержку на развитие сети доставки квадратной пиццы
Прямо сейчас на сети задействовано до 437 единиц спецтехники, включая 148 комбинированных дорожных машин (КДМ).
Дорожные службы устраняют последствия снегопада в Самарской области
Высоким гостям презентовали разработки самарских производителей.
️Стенд Самарской области посетил Антон Алиханов и представители Королевства Саудовская Аравия
Иван Носков принял участие в заседании Правления Союза российских городов, которое состоялось 6 февраля в Перми.
Иван Носков представил концепцию чистоты и благоустройства городской среды
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
В ГУ МВД СО подвели итоги деятельности по повышению безопасности дорожного движения за 2025 год

186
По итогам совещания по каждому из направлений деятельности сформулированы конкретные задачи, которые предстоит решать в наступившем году.

В Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России под председательством первого заместителя Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковника полиции Александра Горового состоялось межведомственное совещание, посвященное подведению итогов служебной деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения за 2025 год и определению приоритетов дальнейшего взаимодействия при реализации Стратегии повышения БДД в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

В совещании приняли участие представители Администрации Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, руководители территориальных органов МВД России на региональном уровне, а также ответственные лица федеральных и региональных органов исполнительной власти, курирующие вопросы безопасности дорожного движения.

Открывая работу совещания, Александр Горовой отметил позитивную динамику в работе по данному направлению, выразившуюся в системном снижении ключевых показателей аварийности. Успешно завершён первый год реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» в составе нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Целевой показатель проекта не превышен - «транспортный риск» составил 2,18 при плановом значении 2,24.

Также первый заместитель Министра подчеркнул, что в настоящее время формируется план реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения. Заложенные в него мероприятия составят основу для последовательной работы по достижению целей, поставленных Президентом Российской Федерации – снижению смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по отношению к уровню 2023 года.

Александр Горовой призвал собравшихся в наступившем году усилить комплексную работу по созданию безопасных условий для всех категорий участников дорожного движения.

В свою очередь, руководитель российской Госавтоинспекции Михаил Черников сообщил, что в прошлом году удалось сохранить устойчивую тенденцию по снижению основных показателей аварийности. По итогам 2025 года количество ДТП сократилось на 2,5%, число погибших – на 3,2% и раненых - на 3%.

В течение года реализовывались мероприятия федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Проведены широкомасштабные социальные кампании, ориентированные на самый широкий круг участников дорожного движения. В регионы поставлены новые технические средства и укладки для оказания первой помощи.

Активно развиваются цифровые технологии и информационные системы, которые находят применение как в сфере предоставления государственных услуг, так и при надзоре за дорожным движением. В частности, совершенствуется сервис «Госуслуги.авто», внедряется мобильное приложение «Инспектор» для фиксации результатов проверок и профилактических мероприятий.

В своем выступлении Михаил Черников определил основные направления работы Госавтоинспекции в наступившем году, подчеркнув, что приоритетом по-прежнему должно оставаться предупреждение аварийности и пресечение грубых нарушений ПДД.

Участники совещания затронули такие актуальные вопросы в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, как предоставление государственных услуг населению по линии Госавтоинспекции, развитие системы подготовки водителей, внедрение современных технологий и цифровизации, повышение безопасности несовершеннолетних, а также обеспечение неотвратимости наказания за совершенные правонарушения.

По итогам совещания по каждому из направлений деятельности сформулированы конкретные задачи, которые предстоит решать в наступившем году. В частности, это законодательное обеспечение деятельности по безопасности дорожного движения, дальнейшее развитие программного подхода и межведомственного взаимодействия для системной и скоординированной работы в этой сфере.

 

Фото:  ГУ МВД СО

С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
9 февраля 2026  13:08
9 февраля 2026  13:08
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
425
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ
9 февраля 2026  11:05
9 февраля 2026  11:05
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ
254
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
8 февраля 2026  11:08
8 февраля 2026  11:08
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
610
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
7 февраля 2026  13:36
7 февраля 2026  13:36
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
803
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
6 февраля 2026  11:57
6 февраля 2026  11:57
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
2432
