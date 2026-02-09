В ГУ МВД СО подвели итоги деятельности по повышению безопасности дорожного движения за 2025 год

В Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России под председательством первого заместителя Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковника полиции Александра Горового состоялось межведомственное совещание, посвященное подведению итогов служебной деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения за 2025 год и определению приоритетов дальнейшего взаимодействия при реализации Стратегии повышения БДД в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

В совещании приняли участие представители Администрации Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, руководители территориальных органов МВД России на региональном уровне, а также ответственные лица федеральных и региональных органов исполнительной власти, курирующие вопросы безопасности дорожного движения.

Открывая работу совещания, Александр Горовой отметил позитивную динамику в работе по данному направлению, выразившуюся в системном снижении ключевых показателей аварийности. Успешно завершён первый год реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» в составе нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Целевой показатель проекта не превышен - «транспортный риск» составил 2,18 при плановом значении 2,24.

Также первый заместитель Министра подчеркнул, что в настоящее время формируется план реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения. Заложенные в него мероприятия составят основу для последовательной работы по достижению целей, поставленных Президентом Российской Федерации – снижению смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по отношению к уровню 2023 года.

Александр Горовой призвал собравшихся в наступившем году усилить комплексную работу по созданию безопасных условий для всех категорий участников дорожного движения.

В свою очередь, руководитель российской Госавтоинспекции Михаил Черников сообщил, что в прошлом году удалось сохранить устойчивую тенденцию по снижению основных показателей аварийности. По итогам 2025 года количество ДТП сократилось на 2,5%, число погибших – на 3,2% и раненых - на 3%.

В течение года реализовывались мероприятия федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Проведены широкомасштабные социальные кампании, ориентированные на самый широкий круг участников дорожного движения. В регионы поставлены новые технические средства и укладки для оказания первой помощи.

Активно развиваются цифровые технологии и информационные системы, которые находят применение как в сфере предоставления государственных услуг, так и при надзоре за дорожным движением. В частности, совершенствуется сервис «Госуслуги.авто», внедряется мобильное приложение «Инспектор» для фиксации результатов проверок и профилактических мероприятий.

В своем выступлении Михаил Черников определил основные направления работы Госавтоинспекции в наступившем году, подчеркнув, что приоритетом по-прежнему должно оставаться предупреждение аварийности и пресечение грубых нарушений ПДД.

Участники совещания затронули такие актуальные вопросы в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, как предоставление государственных услуг населению по линии Госавтоинспекции, развитие системы подготовки водителей, внедрение современных технологий и цифровизации, повышение безопасности несовершеннолетних, а также обеспечение неотвратимости наказания за совершенные правонарушения.

По итогам совещания по каждому из направлений деятельности сформулированы конкретные задачи, которые предстоит решать в наступившем году. В частности, это законодательное обеспечение деятельности по безопасности дорожного движения, дальнейшее развитие программного подхода и межведомственного взаимодействия для системной и скоординированной работы в этой сфере.

Фото: ГУ МВД СО