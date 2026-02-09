️Стенд Самарской области посетил Антон Алиханов и представители Королевства Саудовская Аравия

С разработками самарских производителей познакомились Бандар аль-Хурейф, Министр промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовской Аравии, Др. Абдулла Аль-Дубайхи, Заместитель министра инвестиций Королевства Саудовской Аравии, Тарик Абдель Хади Аль-Кахтани , бизнесмен, председатель Саудовско-Российского делового совета и глава Минпромторга России Антон Алиханов, сообщили в пресс-службе минэкономразвития СО.

Высоким гостям презентовали разработки самарских производителей:

- макет изотермического подводного резервуара для хранения жидкой/газовой продукции для ТЭК от АО «Самарский Завод Котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов»

- универсальный роботизированный обучающий комплекс RUTP-E6 от резидента индустриального парка «Преображенка», компании «Тесвел».

«Возможности, которые открывает выставка, конкретны: прямые контакты с потенциальными партнерами, понимание локальных требований. Вместе мы представляем не только отдельные компании, но и наш регион в целом, формируя имидж Самарской области на международной арене. Мы традиционно сильны в различных отраслях промышленности, а теперь наглядно демонстрируем, что Самара - это еще и центр современных решений в робототехнике», - подчеркнул директор ООО “Тесвел” Сергей Моршанский.

Фото: минэкономразвития СО