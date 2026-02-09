Я нашел ошибку
Главные новости:
Со 2 по 9 февраля в Самарской области произошел 71 техногенный пожар. Погибли 5 человек.
За прошедшую неделю в Самаре, Тольятти и Сызрани при пожарах погибли 5 человек
10 февраля, с 07:00 до 13:00, будет ограничено движение в историческом центре Самары.
В День памяти сотрудников ГУ МВД СО ограничат движение транспорта в Самаре
12 февраля в СОУНБ состоится встреча с военным врачом-реаниматологом, участником СВО и автором книги «По обе стороны войны».
В СОУНБ состоится творческая встреча с Константином Леушиным
Симптомы тромбоза зависят от того, в каком сосуде образовался тромб и насколько сильно он перекрыл кровоток. Некоторые характерные признаки.
Самарский врач-кардиолог-реабилитолог назвала 7 факторов появления тромбов
В месяц здесь готовят и продают около 20 тысяч пицц. Компания постоянно работает над автоматизацией производства, чтобы максимально оптимизировать процесс готовки. 
Предприниматель из Самары получил финансовую господдержку на развитие сети доставки квадратной пиццы
Прямо сейчас на сети задействовано до 437 единиц спецтехники, включая 148 комбинированных дорожных машин (КДМ).
Дорожные службы устраняют последствия снегопада в Самарской области
Высоким гостям презентовали разработки самарских производителей.
️Стенд Самарской области посетил Антон Алиханов и представители Королевства Саудовская Аравия
Иван Носков принял участие в заседании Правления Союза российских городов, которое состоялось 6 февраля в Перми.
Иван Носков представил концепцию чистоты и благоустройства городской среды
Лучшие музыканты студотрядов представили регион на окружному слёте гитаристов

179
В начале февраля на базе отдыха «Спутник» Нижегородской области прошел слёт с обучающим комплексом для молодых авторов и исполнителей «Мерцающие Звёзды», на котором собрались более 80 участников со всего Приволжского Федерального округа. 

В начале февраля на базе отдыха «Спутник» Нижегородской области прошел слёт с обучающим комплексом для молодых авторов и исполнителей «Мерцающие Звёзды», на котором собрались более 80 участников со всего Приволжского Федерального округа. 

Окружной слёт проводился в третий раз с целью сохранения и обогащения музыкальных традиций нравственного, культурного и патриотического воспитания участников студенческих отрядов Приволжского федерального округа. Лучшие музыканты студотрядов Самарской области достойно представили регион: их участие — яркое подтверждение эффективности работы школы и высокого уровня подготовки. 

«Слёт «Мерцающие Звёзды» стал для меня настоящим открытием, на котором мы не только смогли обменяться опытом и традициями, но и взглянуть на музыку глубже — через историю и традиции отрядных гитаристов. А наша Самарская «Школа отрядных гитаристов» дала ту самую базу, благодаря которой можно смело выходить на такие площадки и расти дальше. Здесь нет конкуренции — есть общее стремление сохранить отрядную песню. Самарская школа дала мне уверенность, а слёт показал, куда расти», — поделился Артем Ярдаев, боец Сводного студенческого отряда «Крылья» Самарского университета.

В рамках обучающего выезда участники прошли серию мастер-классов и практических занятий по исполнительскому и сценическому мастерству гитаристов, написанию текстов и музыки. Особое внимание было уделено теоретическому блоку – истории союза отрядных гитаристов, его структуре, тенденциям и перспективам музыкальной жизни союзов отрядных гитаристов. После слёта участники конкурса авторов и исполнителей песни продолжат индивидуальную работу с наставниками и внесут финальные правки в конкурсный материал. 

Стоит отметить, что в Самарской области активно реализуется проект «Школа отрядных гитаристов». Эта инициатива открывает двери для всех желающих — от новичков до продвинутых музыкантов. В рамках школы каждый студент может освоить игру на гитаре с нуля, усовершенствовать уже имеющиеся навыки, получить индивидуальные рекомендации от опытных наставников и погрузиться в традиции отрядной песни.

Организатором слёта «Мерцающие Звёзды» выступило Нижегородское региональное отделение Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды». Региональный музыкальный фестиваль с обучающим комплексом для молодых авторов и исполнителей Нижегородской области «Мерцающие Звёзды» реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

 

Фото: Студенческие отряды Нижегородской области

Теги: Самара

С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
9 февраля 2026  13:08
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
425
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ
9 февраля 2026  11:05
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ
254
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
8 февраля 2026  11:08
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
610
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
7 февраля 2026  13:36
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
803
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
6 февраля 2026  11:57
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
2432
Весь список