Дорожные службы устраняют последствия снегопада в Самарской области

Сейчас в Самаре и большинстве районов области — осадки в виде небольшого снега, позёмка и низовая метель.

Дорожные службы в круглосуточном режиме обеспечивают безопасность на региональных трассах. Прямо сейчас на сети задействовано до 437 единиц спецтехники, включая 148 комбинированных дорожных машин (КДМ).

Спецтехника за один проход очищает дорогу от свежевыпавшего снега по всей ширине проезжей части и проводит противогололёдную обработку, предотвращая образование наледи.

Все работы координируются на основе данных круглосуточного мониторинга погоды и состояния дорог. Такой подход позволяет действовать на опережение и поддерживать все региональные трассы в проезжем состоянии.

При встрече с дорожной техникой соблюдайте дистанцию, воздержитесь от обгонов и выбирайте скорость, соответствующую дорожным условиям, сообщает пресс-служба минтранса СО.

Фото: скриншот видео минтранс СО