В День памяти сотрудников ГУ МВД СО ограничат движение транспорта в Самаре

10 февраля, в День памяти сотрудников Главного Управления МВД России по Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей, на период с 07:00 до 13:00 проезд транспорта, включая средства индивидуальной мобильности, будет ограничен на следующих участках в историческом центре Самары:

- по улице Пионерской – от улицы Куйбышева до улицы Степана Разина;

- по улице Куйбышева – от улицы Пионерской до улицы Комсомольской.



Накануне на вышеуказанных участках улиц будут запрещены остановка и стоянка транспорта – запрет будет действовать с 20:00 9 февраля до 13:00 10 февраля.



Обращаем внимание пассажиров, что работа городского общественного транспорта будет организована в обычном режиме. Ограничительные меры также не относятся к спецмашинам полиции, скорой помощи и пожарной охраны.



Автомобилистам рекомендуется заранее планировать свои поездки. Со схемами организации дорожного движения 9 и 10 февраля можно ознакомиться здесь.