За прошедшие сутки пожарные региона выезжали на тушение 5 пожаров, в том числе:



- загорание дачного дома на площади 100 кв.м в СНТ "Княжеский массив" в Куйбышевском районе г. Самары.

- загорание моторного отсека легкового автомобиля "ВАЗ 2107" в п. Кировский м.р. Красноармейский.

- загорание автомобиля "Газель" в пгт. Алексеевка г.о. Кинель.

- загорание второго этажа заброшенного здания на площади 100 кв.м в г.о. Чапаевск.

- загорание жилого дома на площади 80 кв.м в с. Новое Эштебенькино м.р. Челно-Вершинский.



На ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 6 раз в Тольятти, Отрадном, Новокуйбышевске, Безенчукском и Борском районах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: ГУ МЧС СО