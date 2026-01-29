За прошедшие сутки пожарные региона выезжали на тушение 5 пожаров, в том числе:
- загорание дачного дома на площади 100 кв.м в СНТ "Княжеский массив" в Куйбышевском районе г. Самары.
- загорание моторного отсека легкового автомобиля "ВАЗ 2107" в п. Кировский м.р. Красноармейский.
- загорание автомобиля "Газель" в пгт. Алексеевка г.о. Кинель.
- загорание второго этажа заброшенного здания на площади 100 кв.м в г.о. Чапаевск.
- загорание жилого дома на площади 80 кв.м в с. Новое Эштебенькино м.р. Челно-Вершинский.
На ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 6 раз в Тольятти, Отрадном, Новокуйбышевске, Безенчукском и Борском районах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.
Фото: ГУ МЧС СО