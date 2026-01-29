Я нашел ошибку
Главные новости:
Терапевт также рассказала, как готовить рыбу так, чтобы сохранить пользу продукта.
Врач-терапевт советует есть рыбу для повышения иммунитета зимой
Российский спортсмен пропал 24 августа прошлого года. Свечников не доплыл до финиша через пролив Босфор в Стамбуле.
Похороны погибшего пловца Свечникова пройдут 31 января в Подмосковье
Новые культурные локации задумываются как многофункциональные пространства для творчества, общения и самореализации молодёжи.
В 2026 году в губернии начнут работу сразу шесть мини-кластеров «Пространство смыслов и возможностей»
Об этом рассказали 29 января в ГУ МЧС СО.
За прошедшие сутки пожарные региона выезжали на тушение 5 пожаров
Организация перевозок по регулируемым тарифам — один из инструментов стратегии развития транспортной системы региона до 2030 года.
15 межмуниципальных автобусных маршрутов региона начали работать по регулируемым тарифам
В этом году перед строительной отраслью стоит задача ввести порядка 1 700 миллиона квадратных метров жилья. 
Развитие строительной отрасли региона обсудили на форуме в Самаре
В четверг, 29 января, губернатор Самарской области  Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба.
Вячеслав Федорищев: в Самарской области с 1 февраля повышаем выплату при заключении контракта с Минобороны до 2,6 млн рублей
В Самаре подвели итоги одной из самых массовых экологических акций региона. Мероприятие было организовано в рамках федерального партийного проекта «Зелёная экономика» партии «Единая Россия».
В Самаре наградили участников экологической акции «Переработай батарейку — спаси ёжика»
За прошедшие сутки пожарные региона выезжали на тушение 5 пожаров

175
Об этом рассказали 29 января в ГУ МЧС СО.

За прошедшие сутки пожарные региона выезжали на тушение 5 пожаров, в том числе:

- загорание дачного дома на площади 100 кв.м в СНТ "Княжеский массив" в Куйбышевском районе г. Самары.
- загорание моторного отсека легкового автомобиля "ВАЗ 2107" в п. Кировский м.р. Красноармейский.
- загорание автомобиля "Газель" в пгт. Алексеевка г.о. Кинель.
- загорание второго этажа заброшенного здания на площади 100 кв.м в г.о. Чапаевск.
- загорание жилого дома на площади 80 кв.м в с. Новое Эштебенькино м.р. Челно-Вершинский.

На ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 6 раз в Тольятти, Отрадном, Новокуйбышевске, Безенчукском и Борском районах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Новости по теме
На конференции были подведены итоги работы ветеранских организаций за 2025 год и намечены цели на текущий период.
29 января 2026, 17:59
В Самаре прошла отчетная конференция ветеранов ГО и противопожарной службы региона
На конференции были подведены итоги работы ветеранских организаций за 2025 год и намечены цели на текущий период. Общество
179
26 января в Новокуйбышевске двое мужчин пострадали из-за пожаре в квартире.
27 января 2026, 19:39
За прошедшие сутки в губернии потушили 20 пожаров
26 января в Новокуйбышевске двое мужчин пострадали из-за пожаре в квартире. Происшествия
600
️24 января в Советском районе Самары горел автомобиль. Привлекались 7 огнеборцев и 1 единица техники.
24 января 2026, 22:20
С начала дня пожарные региона ликвидировали 1 пожар в Самаре и  6 пожаров в области
️24 января в Советском районе Самары горел автомобиль. Привлекались 7 огнеборцев и 1 единица техники. Происшествия
1006
В центре внимания
В четверг, 29 января, губернатор Самарской области  Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба.
29 января 2026  18:58
Вячеслав Федорищев: в Самарской области с 1 февраля повышаем выплату при заключении контракта с Минобороны до 2,6 млн рублей
209
28 января состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел Виталий Шабалатов.
29 января 2026  17:37
На заседании Правительства Самарской области подвели итоги работы сельскохозяйственной отрасли и регионального оператора по обращению с ТКО
337
В Самаре до 20 марта уберут новогодние украшения с дорог
29 января 2026  13:43
В Самаре до 20 марта уберут новогодние украшения с дорог
251
В среду, 28 января, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с победителями федеральной программы «Земский работник культуры» в Самарской области.
28 января 2026  17:28
Вячеслав Федорищев встретился с победителями программы «Земский работник культуры»
495
Сегодня, 28 января, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по оказанию содействия региональным предприятиям оборонно-промышленного комплекса.
28 января 2026  15:25
Губернатор Вячеслав Федорищев провел в Самаре заседание штаба по развитию ОПК
520
Весь список