"Крылья Советов" в гостях проиграли "Пари НН" – 3:0

"Крылья Советов" в Нижнем Новгороде проиграли "Пари НН".

В 21 туре Мир РПЛ "Крылья Советов" встречались в Нижнем Новгороде с "Пари НН".

На 29 минуте матча за фол Гонсало Ренены в свой штрафной площади главный арбитр встречи Игорь Капленков после просмотра ВАР назначил пенальти, который реализовал Олусегун – 1:0.

В компенсированное к первому тайму время Вешнер Тичич довел счет до 2:0.

В компенсированное к матчу время реализовал выход один на один Даниил Лесовой – 3:0.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают московский "Локомотив". Игра первого этапа 1/2 финала Пути Регионов FONBET Кубка России состоится в четверг, 19 марта, в 19:30.