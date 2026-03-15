МЧС СО предупреждает об опасности перехода через Волгу в Самаре

Несмотря на закрытие переправы, любители прогулок по Волге и подледного лова продолжают выходить на лед, особенно весной, когда он становится рыхлым и непрочным.

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Самарской области Наталья Нестерова предупреждает: «Не подвергайте свою жизнь опасности! Не выходите на весенний лед и не разрешайте детям играть на льду водоемов. Любители рыбалки, не рискуйте ради сомнительного улова».

Инспекторы ГИМС и спасатели патрулируют места массового выхода на лед и предупреждают о реальной опасности провала. Особое внимание уделяется безопасности детей: родители должны следить за ними и рассказывать об опасности игр на льду.

Соблюдение правил поведения на водных объектах — залог вашей безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

