Вячеслав Федорищев поздравил самарских коммунальщиков с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства

Уважаемые работники и ветераны бытового обслуживания населения

и жилищно-коммунального хозяйства!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

От вашего добросовестного труда, профессиональных навыков, нацеленности на конечный результат зависит качество жизни наших граждан, сохранение высоких социальных стандартов в регионе, настроение людей. Поэтому сфере ЖКХ и быта традиционно уделяется особое внимание регионального правительства.

Среди наших ключевых приоритетов — повышение качества предоставления бытовых и коммунальных услуг, обновление жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечение клиентоцентричности, ориентация на нужды и запросы людей.

В 2025 году построены и реконструированы 13 объектов коммунальной инфраструктуры, проложены свыше 14 км сетей, проведен капремонт 1257 многоквартирных домов, благоустроены 129 общественных пространств и 115 дворовых территорий. Кроме того, завершено 12 объектов теплоснабжения, построено 10 межпоселковых и внутрипоселковых газораспределительных сетей протяженностью свыше 300 км. Выполнены мероприятия по догазификации 6143 домовладений.

Чтобы обеспечить комфорт и безопасность жителей региона, эффективное решение жизненно важных для населения Самарской области вопросов, мы продолжаем реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России В.В. Путиным, Народной программы партии «Единая Россия».

В 2026 году на модернизацию, реконструкцию и ремонт объектов ЖКХ предусмотрено около 13 млрд рублей, что позволит продолжить масштабные преобразования в отрасли.

Уважаемые друзья! Ваша работа требует предельной самоотдачи, умения оперативно реагировать на изменение ситуации и принимать эффективные меры для решения возникающих проблем.

Благодарю вас за ответственное отношение к делу, трудолюбие, понимание высокой социальной значимости своего труда. Спасибо ветеранам отрасли, чей опыт и традиции востребованы новым поколением специалистов. Отдельная благодарность работникам, помогающим в восстановлении инженерных коммуникаций и благоустройстве города-побратима Снежное.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, безаварийной работы и успехов во всех начинаниях!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев