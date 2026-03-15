россияне отмечают рост цен на содержание собак
В Самаре на Ново-Вокзальной перекрыли движение из-за ремонта водовода
Иномарка и вазовская легковушка столкнулись в Ставропольском районе
В Самаре для студентов медицинского университета «Реавиз» прошло обучение навыкам первой помощи
В Самаре появятся лимиты на домашний интернет
Женщина и девочка пострадали в ДТП в Красноглинском районе Самары
Вячеслав Федорищев поздравил самарских коммунальщиков с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства
Дополнительные автобусные рейсы запустят в Самаре 15 марта после футбольного матча между командами «Акрон» и «Ахмат»
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
В регионе стартовал первый этап всероссийских командно-штабных учений
Эко-лекторий Самарского зоопарка приглашает!
Вячеслав Федорищев поздравил самарских коммунальщиков с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства

Уважаемые работники и ветераны бытового обслуживания населения

и жилищно-коммунального хозяйства!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

От вашего добросовестного труда, профессиональных навыков, нацеленности на конечный результат зависит качество жизни наших граждан, сохранение высоких социальных стандартов в регионе, настроение людей. Поэтому сфере ЖКХ и быта традиционно уделяется особое внимание регионального правительства.

Среди наших ключевых приоритетов — повышение качества предоставления бытовых и коммунальных услуг, обновление жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечение клиентоцентричности, ориентация на нужды и запросы людей.

В 2025 году построены и реконструированы 13 объектов коммунальной инфраструктуры, проложены свыше 14 км сетей, проведен капремонт 1257 многоквартирных домов, благоустроены 129 общественных пространств и 115 дворовых территорий. Кроме того, завершено 12 объектов теплоснабжения, построено 10 межпоселковых и внутрипоселковых газораспределительных сетей протяженностью свыше 300 км. Выполнены мероприятия по догазификации   6143 домовладений.

Чтобы обеспечить комфорт и безопасность жителей региона, эффективное решение жизненно важных для населения Самарской области вопросов, мы продолжаем реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России В.В. Путиным, Народной программы партии «Единая Россия».

В 2026 году на модернизацию, реконструкцию и ремонт объектов ЖКХ предусмотрено около 13 млрд рублей, что позволит продолжить масштабные преобразования в отрасли.

Уважаемые друзья! Ваша работа требует предельной самоотдачи, умения оперативно реагировать на изменение ситуации и принимать эффективные меры для решения возникающих проблем.

Благодарю вас за ответственное отношение к делу, трудолюбие, понимание высокой социальной значимости своего труда. Спасибо ветеранам отрасли, чей опыт и традиции востребованы новым поколением специалистов. Отдельная благодарность работникам, помогающим в восстановлении инженерных коммуникаций и благоустройстве города-побратима Снежное.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, безаварийной работы и успехов во всех начинаниях!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев

Новости по теме
В Самаре стартовал набор волонтеров для голосования за объекты благоустройства
14 марта 2026, 11:28
В Самаре стартовал набор волонтеров для голосования за объекты благоустройства
 Волонтеры будут знакомить жителей с проектами на информационных точках и в общественных пространствах, а также помогут проголосовать в упрощенном... Благоустройство
В пятницу, 13 марта, в Москве состоялась рабочая встреча Дмитрия Патрушева и Вячеслава Федорищева.
13 марта 2026, 17:44
Дмитрий Патрушев и Вячеслав Федорищев обсудили вопросы сельского хозяйства и экологии Самарской области
В пятницу, 13 марта, в Москве состоялась рабочая встреча Дмитрия Патрушева и Вячеслава Федорищева. Политика
В Самарской области в МАХ более 1200 госпабликов
13 марта 2026, 13:37
В Самарской области в МАХ более 1200 госпабликов
С момента запуска пользователи отправили 62 млрд сообщений, совершили свыше 3 млрд звонков и записали 470 млн видеокружков. Общество
