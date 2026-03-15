Студенты региона определили сильнейших в настольном теннисе

В спортивном зале Самарского государственного экономического университета состоялись соревнования по настольному теннису среди женских и мужских команд в рамках областной универсиады среди команд образовательных организаций высшего образования в 2026 году. В соревнованиях приняли участие 12 женских и 11 мужских команд из разных вузов Самарской области.
Победители и призеры среди женских команд:
ПГУТИ
Самарский университет
СГЭУ
Победители и призеры среди мужских команд:
ПГУТИ
СамГТУ
Самарский университет
Фото: минспорта СО