Подведены итоги конкурсного отбора на разработку студенческих спутников в рамках федерального проекта «Кадры для космоса».
Самарский университет им. Королева - победитель конкурсного отбора на разработку студенческих спутников
МВД России выступает против снижения нештрафуемого порога превышения скорости при фиксации нарушения камерами, 30 апреля сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк
МВД против снижения нештрафуемого порога скорости
По итогам первого этапа акции «Сообщи, где торгуют смертью» полицейские региона отметили готовность общества к конструктивному диалогу по вопросам противодействия наркомании.
В регионе завершился первый этап Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»
В рамках проекта «Зов маленьких сердец» в Самарской областной детской библиотеке состоялась встреча ребят с участником СВО - Артуром Губайдуллиным.
В Самарской областной детской библиотеке ребята встретились с выпускником «Школы героев»
7 мая в СОХМ состоится лекция в рамках авторского лектория Татьяны Анатольевны Петровой - "Ольга Розанова: В поисках смыслов. Движение сквозь футуризм".
В Самарском художественном музее состоится лекторий и покажут спектакль  «Золотой овёс»
30 апреля парк спасательной техники Поисково-спасательного подразделения «Центральная» пополнился новым транспортным средством на воздушной подушке - «Спутник-12».
ПСС СО: парк  спасательной техники пополнился новым транспортным средством на воздушной подушке
1 мая возобновится движение электропоезда из Сызрани в одно из самых живописных мест региона. Маршрут, отменённый в 2009 году, возвращают по многочисленным просьбам жителей при поддержке Правительства региона.
1 мая пригородный маршрут Сызрань – Жигулёвское Море возвращается спустя 17 лет
В средствах массовой информации сообщается, что учащиеся школы города Сызрани неоднократно совершали противоправные действия в отношении своего одноклассника. 
СК возбудил уголовное дело по факту нападок на школьника одноклассников в Сызрани
В регионе завершился первый этап Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»

224
По итогам первого этапа акции «Сообщи, где торгуют смертью» полицейские региона отметили готовность общества к конструктивному диалогу по вопросам противодействия наркомании.

На всей территории Самарского региона, в ходе Всероссийской антинаркотический акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудники полиции вели активную работу по привлечению общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, а также повышению информированности граждан о возможностях лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

Мероприятия проводились полицейскими во взаимодействии с исполнительными органами и органами местного самоуправления при участии специалистов в сфере профилактики и лечения наркомании, а также представителями общественных советов при территориальных органах внутренних дел.

Особое внимание сотрудники полиции уделили работе с молодежью.

Полицейские провели встречи с учащимися образовательных учреждений области, в ходе которых рассказали юношам и девушкам о механизмах формирования наркотической зависимости, её разрушительном влиянии на здоровье и жизнь человека.

Сотрудники органов внутренних дел предупредили молодёжь о рисках «быстрого заработка», предлагаемого в сети Интернет, пояснив, что таким образом злоумышленники вовлекают подростков в незаконную деятельность, в том числе в распространение наркотиков.

Полицейские призвали ребят критически относиться к подобным объявлениям и незамедлительно сообщать о них в полицию.

По итогам первого этапа акции полицейские отметили готовность общества к конструктивному диалогу по вопросам противодействия наркомании.

Работа в данном направлении будет продолжена, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

Теги: Полиция Самара

Право представлять наш регион на Всероссийском этапе конкурса предоставлено участковому уполномоченному полиции отдела полиции по Самарскому району Управления МВД России по г. Самаре.
В Самаре прошел региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии - 2026» среди участковых уполномоченных полиции
Право представлять наш регион на Всероссийском этапе конкурса предоставлено участковому уполномоченному полиции отдела полиции по Самарскому району... Общество
Ребенок передан законному представителю. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
Полицейские разыскали пропавшую 11-летнюю девочку
Ребенок передан законному представителю. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Общество
Самарскими полицейскими разыскивается девочка, 2014 года рождения. 20 апреля, утром, она ушла в школу из дома в мкр Крутые Ключи, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Самарские полицейские разыскивают пятиклассницу из Красноглинского района
Самарскими полицейскими разыскивается девочка, 2014 года рождения. 20 апреля, утром, она ушла в школу из дома в мкр Крутые Ключи, и до настоящего времени ее... Общество
Банки Самары перейдут на особый режим в майские праздники
30 апреля 2026  14:02
Банки Самары перейдут на особый режим в майские праздники
Вячеслав Федорищев передал пожарно-спасательным отрядам Самарской области 20 специализированных автомобилей
30 апреля 2026  11:46
Вячеслав Федорищев передал пожарно-спасательным отрядам Самарской области 20 специализированных автомобилей
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов пожарной охраны
30 апреля 2026  09:48
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов пожарной охраны
В среду, 29 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Промышленность» с участием Министра промышленности и торговли Российской Федерации Антона Алиханова, председателя Комитета Государственн
29 апреля 2026  19:35
Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета по промышленности
Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета по промышленности
В Самаре предложили разместить зоопарк рядом со стадионом «Самара-Арена»
29 апреля 2026  11:16
В Самаре предложили разместить зоопарк рядом со стадионом «Самара-Арена»
