В регионе завершился первый этап Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»

На всей территории Самарского региона, в ходе Всероссийской антинаркотический акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудники полиции вели активную работу по привлечению общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, а также повышению информированности граждан о возможностях лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

Мероприятия проводились полицейскими во взаимодействии с исполнительными органами и органами местного самоуправления при участии специалистов в сфере профилактики и лечения наркомании, а также представителями общественных советов при территориальных органах внутренних дел.

Особое внимание сотрудники полиции уделили работе с молодежью.

Полицейские провели встречи с учащимися образовательных учреждений области, в ходе которых рассказали юношам и девушкам о механизмах формирования наркотической зависимости, её разрушительном влиянии на здоровье и жизнь человека.

Сотрудники органов внутренних дел предупредили молодёжь о рисках «быстрого заработка», предлагаемого в сети Интернет, пояснив, что таким образом злоумышленники вовлекают подростков в незаконную деятельность, в том числе в распространение наркотиков.

Полицейские призвали ребят критически относиться к подобным объявлениям и незамедлительно сообщать о них в полицию.

По итогам первого этапа акции полицейские отметили готовность общества к конструктивному диалогу по вопросам противодействия наркомании.

Работа в данном направлении будет продолжена, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

