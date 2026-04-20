Самарские полицейские разыскивают пятиклассницу из Красноглинского района

Самарскими полицейскими разыскивается без вести пропавшая девочка, 2014 года рождения. 20 апреля в 06:40 она ушла в школу из дома, расположенного в мкр Крутые Ключи Красноглинского района областного центра, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.



На розыск несовершеннолетней ориентированы участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторы.



Ориентировка с ее приметами направлена в организации правоохранительной направленности и волонтерам.



Приметы разыскиваемой: на вид 13-14 лет, среднего телосложения, волосы темно-русого цвета, глаза карие.

Одета: куртка черного цвета, джинсы синего цвета , кроссовки бежевого цвета. На левом плече куртки имеется надорванная наклейка в виде кота. При себе имеет рюкзак черного цвета с розовыми вставками на лямках, на замках рюкзака расположены две игрушки "Лабуба" розового и белого цвета.



Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней, просьба сообщить по телефонам: 8 (846) 921-76-40 или 112, 102. Также информацию можете передать по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области: 8(999)701-02-33, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.