При взрыве и пожаре в доме на XXII Партсъезда в Самаре погибла женщина

Появились обновленные данные о ЧП в Советском районе Самары. Их озвучили представители регионального ГУ МЧС России.

Инцидент, о котором идет речь, произошел вечером в воскресенье, 14 июня. Здесь около 20:30 в жилом доме взорвался газ. Сразу же после этого вспыхнул пожар.

«Пострадало 13 человек. Погибла одна женщина 1975 года рождения. Еще два человека госпитализированы (мужчины 1983 и 1988 годов рождения). На амбулаторное лечение направили 10 человек, в том числе 2 ребенка. Спасено 7 человек», — рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте ЧП работали 121 сотрудник экстренных служб и 37 спецмашин.

Потушить пожар в доме на XXII Партсъезда удалось около 23:30. Но на этом ликвидация последствий взрыва не закончилась, пишет 63.ру.

«Работы по ликвидации происшествия были приостановлены, в связи с угрозой обрушения конструкций здания. В 08.00 15.06.2026 работы будут продолжены», — добавили в региональном ГУ МЧС России.

Повреждено 24 квартиры. Огонь охватил 300 квадратных метров, торговые помещения «Магнита» на первом этаже и жилые квартиры второго, третьего и четвертого этажей.