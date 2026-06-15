Я нашел ошибку
Главные новости:
Более 70% россиянок назвали сервис ключевым фактором выбора магазина
Более 70% россиянок назвали сервис ключевым фактором выбора магазина
Сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы в доме после взрыва газа и пожара в Самаре
Сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы в доме после взрыва газа и пожара в Самаре
Жители Самары перестали искать дорогую недвижимость в Турции
Жители Самары перестали искать дорогую недвижимость в Турции
Резидент технопарка «Жигулевская долина» производит оборудование для протезирования ног
Резидент технопарка «Жигулевская долина» производит оборудование для протезирования ног
18-летняя студентка из Самарской области хотела снять квартиру, но наткнулась на мошенников
18-летняя студентка из Самарской области хотела снять квартиру, но наткнулась на мошенников
51% работодателей Самарской области довольны подготовкой выпускников вузов и ссузов
51% работодателей Самарской области довольны подготовкой выпускников вузов и ссузов
При взрыве и пожаре в доме на XXII Партсъезда в Самаре погибла женщина
При взрыве и пожаре в доме на XXII Партсъезда в Самаре погибла женщина
26 медалей всероссийских соревнований завоевали юные самарские парапловцы
26 медалей всероссийских соревнований завоевали юные самарские парапловцы
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.91
0.12
EUR 82.97
-0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк отметит день рождения пеликана
Фестиваль «Будь как Дома» пройдет в Музее-галерее «Заварка» в Самаре
В Самаре ищут мастеров на летний благотворительный Котофест от котокафе «ЧуКОТка» 
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

При взрыве и пожаре в доме на XXII Партсъезда в Самаре погибла женщина

242
При взрыве и пожаре в доме на XXII Партсъезда в Самаре погибла женщина

Появились обновленные данные о ЧП в Советском районе Самары. Их озвучили представители регионального ГУ МЧС России.

Инцидент, о котором идет речь, произошел вечером в воскресенье, 14 июня. Здесь около 20:30 в жилом доме взорвался газ. Сразу же после этого вспыхнул пожар.

«Пострадало 13 человек. Погибла одна женщина 1975 года рождения. Еще два человека госпитализированы (мужчины 1983 и 1988 годов рождения). На амбулаторное лечение направили 10 человек, в том числе 2 ребенка. Спасено 7 человек», — рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте ЧП работали 121 сотрудник экстренных служб и 37 спецмашин.

Потушить пожар в доме на XXII Партсъезда удалось около 23:30. Но на этом ликвидация последствий взрыва не закончилась, пишет 63.ру.

«Работы по ликвидации происшествия были приостановлены, в связи с угрозой обрушения конструкций здания. В 08.00 15.06.2026 работы будут продолжены», — добавили в региональном ГУ МЧС России.

Повреждено 24 квартиры. Огонь охватил 300 квадратных метров, торговые помещения «Магнита» на первом этаже и жилые квартиры второго, третьего и четвертого этажей. 

Теги: В центре внимания Пожар

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Особый противопожарный режим продолжает действовать в Самарской области!
05 июня 2026, 12:54
Особый противопожарный режим продолжает действовать в Самарской области!
Палы травы, вызванные неосторожностью или умышленными действиями, являются одной из главных причин природных пожаров. Общество
983
Все выходные в Безенчукском районе горела трава!
13 апреля 2026, 10:50
Все выходные в Безенчукском районе горела трава!
Общая площадь горения составила 570 квадратных метров. Происшествия
1138
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
15 сентября 2025, 10:59
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Происшествия
1232
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
При взрыве и пожаре в доме на XXII Партсъезда в Самаре погибла женщина
15 июня 2026  09:18
При взрыве и пожаре в доме на XXII Партсъезда в Самаре погибла женщина
186
В Самаре опубликовали полный список убежищ при массовой атаке БПЛА и ракетами
14 июня 2026  16:09
В Самаре опубликовали полный список убежищ при массовой атаке БПЛА и ракетами
770
Уникальный музей «Поезд Победы» посетит Самарскую область с 15 июня
13 июня 2026  18:37
Уникальный музей «Поезд Победы» посетит Самарскую область с 15 июня
1255
Праздничные мероприятия ко Дню России прошли во всех районах Самары
12 июня 2026  15:57
Праздничные мероприятия ко Дню России прошли во всех районах Самары
1144
ПВО отразила массированную атаку БПЛА на Тольятти, поврежден промобъект
12 июня 2026  12:16
ПВО отразила массированную атаку БПЛА на Тольятти, поврежден промобъект
1312
Весь список