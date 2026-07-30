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Производитель полезных напитков региона получил федеральный грант на развитие бизнеса

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Молодой предприниматель Андрей Цыганов из Тольятти стал одним из победителей федерального конкурса «Создай НАШЕ» и получил грант в размере 1 миллиона рублей.

Молодой предприниматель Андрей Цыганов из Тольятти стал одним из победителей федерального конкурса «Создай НАШЕ» и получил грант в размере 1 миллиона рублей. Полученные средства он направит на закупку оборудования для производства полезных напитков.
В этом году Самарская область вошла в число регионов-лидеров по количеству победивших инициатив на конкурсе молодежного предпринимательства «Создай НАШЕ», организованного Агентством стратегических инициатив и Корпорацией МСП. Сразу три молодых предпринимателя из Самарской области вошли в число победителей.
«В Самарской области живут амбициозные и инициативные молодые предприниматели — они развивают свои проекты в самых разных сферах: производство, высокотех, креативные индустрии, туризм. Мы готовы поддержать каждого молодого предпринимателя — для этого создана эффективная система институтов развития, позволяющая превращать смелые идеи в успешные предприятия», — отметил заместитель председателя Правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. 
«Федоровские сказки» — это компания, выпускающая авторские безалкогольные напитки: морсы, соки, фреши. Отличительной особенностью проекта его автор Андрей Цыганов называет интеграцию фольклора Самарского края в концепцию бренда.
«Интегрируем их непосредственно на бутылку — люди могут отсканировать qr-код и послушать сказки, легенды, посмотреть мультипликацию, связанную с историей нашего региона, — рассказывает предприниматель. — Идея проекта родилась давно, я сам очень люблю готовить, учился на технолога пищевой промышленности и старался развиваться в этом направлении, было интересно запустить сове производство».
На старте предпринимателю помог социальный контракт, на который Цыганов закупил первое оборудование. А с сертификацией продукции — помогли в центре «Мой бизнес». 
Специалисты центра консультируют организации малого и среднего предпринимательства по вопросам подготовки документов, а также оказывают содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми требованиями: декларирование, сертификация, необходимые разрешения. Комплексная услуга дает возможность получить подтверждение, что товар или услуга соответствуют нормативам по качеству и безопасны для потребителей.
«На данный момент у нас сертифицировано три вкуса, сейчас тестируем новые. Реализуем нашу продукцию в сегменте b2b в Самаре и Тольятти. При наращивании объемов планируем выходить на розничный рынок, расширять сбыт в другие регионы. И в целом, хотим продвигать тренд здорового питания», — отмечает Андрей Цыганов.
В 2026 году Андрей Цыганов с проектом полезных напитков стал одним из победителей федерального конкурса «Создай НАШЕ», получил грант в размере 1 миллиона рублей и стал участником образовательного бизнес-акселератора. Конкурс собрал рекордные 11 тысяч заявок со всей страны, а общий объём поддержки участников достиг 100 млн рублей. 
«Победа в конкурсе дала нам большой толчок. Наши следующие шаги — закупить необходимое оборудование, расширить производство, нарастить объемы. Хотели бы стать крупной компанией, национальным брендом и продвигать нашу идею в массы, — делится планами основатель проекта. — Сейчас я прохожу акселерационную программу, где узнаю много нового о бизнесе, перенимаю опыт других предпринимателей, стараюсь улучшить наш бизнес».
Развитие предпринимательской инициативы в регионе ведется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», который направлен на создание условий для роста числа успешных бизнес-проектов и повышения деловой активности граждан. Молодые и начинающие предприниматели Самарской области могут получить всю необходимую поддержку и консультации в центрах «Мой бизнес», на едином портале mybiz63.ru и по телефону «горячей линии» 8-800-300-63-63.  

 

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

 

Теги: Самара

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