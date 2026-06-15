Стало известно, какие выплаты положены пострадавшим и семьям погибших при взрыве газа на 22 Партсъезда в Самаре.

Семьям погибших — 300 тысяч рублей одному из членов семьи. При тяжёлом или среднем вреде здоровью — до 200 тысяч, при лёгком — до 100 тысяч. За ущерб имуществу можно получить до 100 тысяч на одно домохозяйство, а тем, кто потерял жильё, — до 800 тысяч рублей.

Заявление с документами нужно подать губернатору в течение семи дней, пшет Самара Город | Новости Самары.

Напомним, вечером 14 июня в Самаре произошел хлопок бытового газа, в результате чего загорелись квартиры.