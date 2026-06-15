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В Октябрьске за спровоцированный дорожный конфликт агрессивный водитель отправится в колонию

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В Октябрьске за спровоцированный дорожный конфликт агрессивный водитель отправится в колонию

Прокуратура в апелляционной судебной инстанции добилась вступления в законную силу приговора Октябрьского городского суда по уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя. Он осужден за совершение преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья и значительную стойкую утрату общей трудоспособности, менее чем на одну треть).

Государственный обвинитель представил суду доказательства того, что 29.12.2024 в вечернее время подсудимый, управляя автомобилем «Мерседес», нарушая правила дорожного движения и создавая аварийную ситуацию на дороге, преследовал автомобиль «Лада Калина», полагая, что водитель поцарапал его машину.

Мужчина добился остановки преследуемого автомобиля и, не выясняя обстоятельств произошедшего, нанес один удар кулаком правой руки в область левого глаза водителя. На потерпевшем были надеты очки, причиненные повреждения повлекли средней тяжести вред здоровью – травму параорбитальной области слева и левого глазного яблока.

 

С места преступления подсудимый скрылся.

С учетом позиции государственного обвинителя подсудимому было назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Не согласившись с приговором, сторона защиты обжаловала его в вышестоящий суд.

Суд второй инстанции счел возражения прокурора на жалобу обоснованными, оставил приговор без изменений, в удовлетворении жалобы отказал.

Приговор вступил в законную силу.

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