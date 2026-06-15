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До конца года россиян ожидают еще две короткие рабочие недели

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До конца года россиян ожидают еще две короткие рабочие недели

В 2026 году россиян ожидают еще две короткие рабочие недели: в ноябре и декабре.

Согласно производственному календарю, в начале ноября в связи с празднованием Дня народного единства, который придется на среду, рабочими днями будут 2-3 и 5-6 ноября.

Вторая короткая рабочая неделя будет трехдневной. Она продлится с 28 по 30 декабря, а в четверг, 31 декабря, начнутся новогодние праздники.

Кстати, в 2027 году россиян ждет одна шестидневная рабочая неделя, которая продлится с 15 по 20 февраля.

Выходной день с субботы будет перенесен на понедельник, 22 февраля, что позволит отдыхать три дня подряд - с 21 по 23 февраля - и отмечать День защитника Отечества, пишет РГ.

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