Полицейские разыскали пропавшую 11-летнюю девочку

Как сообщалось ранее, 20 апреля в 06:40 она ушла в школу из дома, расположенного в мкр Крутые Ключи Красноглинского района.

Сотрудники органов внутренних дел установили, что в отношении ребенка противоправных действий не совершалось. Ребенок передан законному представителю. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Полиция благодарит за помощь неравнодушных жителей областного центра, представителей СМИ, блогосферы и всех, кто принял участие в поисковых мероприятиях, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.