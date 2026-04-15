В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
Ночь 15 апреля стала самой тёплой в Москве в XXI веке
В Сызранском ЛО МВД России на транспорте подвели итоги работы за 1 квартал 2026 года
В марте в Самаре цены на новостройки перешли от роста к стагнации
Самарцы рассказали о компенсационном пакете мечты
В СамГМУ открывается новая специальность «Медицинская биофизика»
Банки за первые три месяца 2026-го закрыли 483 офиса
В самарском зоопарке отметят день рождения льва
В субботу, 18 апреля, в 16.00 состоится первое мероприятие (12+) просветительского проекта Музея Эльдара Рязанова «Берегись кино». Посетителей ждет показ фильма российского режиссера Анджея Петраса «Огниво против Волшебной Скважины» (2025, 6+).

Эта картина снята по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена и наполнена настоящей магией. В ней сочетаются яркие персонажи и волшебные артефакты, театр марионеток и гигантские собаки-роботы, песни и танцы. А еще неповторимые виды Карелии и Выборга. Фильм создавался на протяжении 6 лет, а все песни для него Анджей Петрас написал самостоятельно. И даже актеров подбирали специально с вокальными данными (все песни они исполняют сами). В картине снимались Алексей ДемидовАнтон АдасинскийОльга ЛапшинаСергей БарковскийПолина Войченко и другие.

Фильм представит Артем Гаспаров – филолог, кинокритик, руководитель методического кабинета Центра кинопедагогики и медиакультуры Московского педагогического государственного университета, эксперт кинофестиваля «Каракуз фильм». Перед кинопоказом он прочитает лекцию «Как смотреть авторское кино в мире сказочных блокбастеров. Новаторство и уникальность фильма «Огниво против Волшебной скважины» (12+), а после – обсудит с посетителями кинокартину.

Партнерская площадка и место проведения мероприятия – кинотеатр «Художественный» (ул. Куйбышева, 105).

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cW1tok

Напомним, что ПросветПроект «Берегись кино» – это серия встреч в разных жанрах. Он включает лекции и творческие встречи, читки и театрализованные представления, записи подкастов и кинопоказы. Куратор от музея – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Вячеслав Вербовой. Куратор кинопоказов – генеральный директор онлайн издания Cinеmaplex, член самарской кинокомиссии, программный директор кинофестиваля «Каракуз фильм» Наталья Фазлыева.

Новости по теме
В самарском зоопарке отметят день рождения льва
15 апреля 2026, 09:12
В самарском зоопарке отметят день рождения льва
Гостям расскажут о львиной семье, любимых развлечениях Алтая и об его предпочтениях в еде. Общество
147
Самарский зоопарк расскажет о морских свинках
14 апреля 2026, 10:48
Самарский зоопарк расскажет о морских свинках
Гостям расскажут про биологию, разнообразие пород и содержание морской свинки. Общество
422
В Самаре в «Заварке» состоится лекция «Что такое реставрация?»
14 апреля 2026, 09:36
В Самаре в «Заварке» состоится лекция «Что такое реставрация?»
На лекции мы обсудим, кто и как продлевает жизнь историческим зданиям, и заглянем на внутреннюю кухню реставрации, – объясняет лектор. Общество
437
Во вторник, 14 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел очередное заседание штаба по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Самарской области.
14 апреля 2026  17:19
Вячеслав Федорищев дал поручения по минимизации последствий паводка
Вопросы эффективности работы Правительства Самарской области в условиях складывающейся экономики обсудили на оперативном совещании в понедельник, 13 апреля.
13 апреля 2026  21:32
Вячеслав Федорищев обновляет бюджетную политику в Самарской области
В понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании в областном правительстве Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан, которые поступили через мессенджер МАКС и по другим каналам связи.
13 апреля 2026  20:19
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан на оперативном совещании в правительстве
В понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили результаты реализации программы «Мастер спорта» в регионе в 2025 году.
13 апреля 2026  18:56
Вячеслав Федорищев подвел итоги программы «Мастер спорта» и поставил задачи по ее обновлению
Температурные испытания тепловых сетей в Железнодорожном районе, части Ленинского и Октябрьского районов проведут в Самаре
13 апреля 2026  12:11
Температурные испытания тепловых сетей в Железнодорожном районе, части Ленинского и Октябрьского районов проведут в Самаре
