В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова

В субботу, 18 апреля, в 16.00 состоится первое мероприятие (12+) просветительского проекта Музея Эльдара Рязанова «Берегись кино». Посетителей ждет показ фильма российского режиссера Анджея Петраса «Огниво против Волшебной Скважины» (2025, 6+).

Эта картина снята по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена и наполнена настоящей магией. В ней сочетаются яркие персонажи и волшебные артефакты, театр марионеток и гигантские собаки-роботы, песни и танцы. А еще неповторимые виды Карелии и Выборга. Фильм создавался на протяжении 6 лет, а все песни для него Анджей Петрас написал самостоятельно. И даже актеров подбирали специально с вокальными данными (все песни они исполняют сами). В картине снимались Алексей Демидов, Антон Адасинский, Ольга Лапшина, Сергей Барковский, Полина Войченко и другие.

Фильм представит Артем Гаспаров – филолог, кинокритик, руководитель методического кабинета Центра кинопедагогики и медиакультуры Московского педагогического государственного университета, эксперт кинофестиваля «Каракуз фильм». Перед кинопоказом он прочитает лекцию «Как смотреть авторское кино в мире сказочных блокбастеров. Новаторство и уникальность фильма «Огниво против Волшебной скважины» (12+), а после – обсудит с посетителями кинокартину.

Партнерская площадка и место проведения мероприятия – кинотеатр «Художественный» (ул. Куйбышева, 105).

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cW1tok