В Минцифры сняли вопрос новых ограничений доступа с VPN в РФ

С 15 апреля 2026 года на территории Российской Федерации провайдеры начнут ограничивать доступ пользователей к цифровым сервисам при использовании технологий виртуальных частных сетей (VPN). Данное решение принято Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

В результате применения ограничений при использовании VPN на персональных компьютерах могут возникнуть затруднения в доступе к определённым интернет-ресурсам, включая сервисы компании «Яндекс», социальную сеть VK и некоторые маркетплейсы. На мобильных устройствах с активированным VPN могут наблюдаться проблемы с использованием банковских приложений, медицинских сервисов и других онлайн-платформ.

Степень ограничений может варьироваться от частичной утраты функциональности до полной блокировки, в зависимости от конкретного интернет-сервиса.

Согласно экспертным оценкам, идентификация использования VPN осуществляется не напрямую, а на основе анализа косвенных признаков. Крупные платформы применяют инструменты сетевого мониторинга и системы кибербезопасности для выявления подобных подключений.