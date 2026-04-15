С 13 по 24 апреля 2026 года Роспотребнадзор проводит первый этап Всероссийской акции «Диктант здоровья» — трек «Здоровая улыбка и чистые руки».

Гигиена полости рта. Многие считают, что умеют чистить зубы, но статистика кариеса говорит об обратном. Участники узнают, как связаны здоровье зубов и общее состояние организма.

Чистота рук. Это самый эффективный барьер на пути инфекционных заболеваний. В рамках диктанта будут разобраны главные ошибки при мытье рук.

«Диктант здоровья» пройдет в онлайн формате на официальном портале акции диктант-санпросвет.рф. Каждый желающий сможет ответить на вопросы и увидеть правильные ответы с пояснениями экспертов, а в конце получить электронный сертификат участника.

Анна Дубасова, врач высшей категории, депутат, координатор партийного проекта «Здоровое будущее»: «Здоровье начинается с малого — с привычки правильно чистить зубы и мыть руки. Болезни грязных рук и запущенный кариес до сих пор — массовые проблемы. В Самарской области подключаем школы и поликлиники. Проверьте себя — многие удивятся, сколько ошибок мы совершаем по привычке».