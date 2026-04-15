Я нашел ошибку
Главные новости:
Прямое скоростное сообщение между Самарой и Уфой стартует 8 мая
Продажи водки за март выросли почти на 5%
Выставка «Герои Труда» откроется на площади Куйбышева в Самаре в майские праздники
Депутат Государственной Думы РФ Виктор Казаков встретился в Самаре с жителями
Что делать, если вовремя не вывозят мусор? Восстановите порядок с помощью телефона и «Госуслуги Дом»
Самарская область присоединяется к онлайн-фестивалю «Игры России»: жителей региона приглашают рассказать о народных играх
Самарская областная универсальная научная библиотека вновь примет участие во всероссийской акции «Библионочь-2026»
Иван Носков: «Самара — это туристическая жемчужина и развитый промышленный центр Приволжского федерального округа»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.85
-0.4
EUR 89.26
0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
В самарском зоопарке отметят день рождения льва
Самарский зоопарк расскажет о морских свинках
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

С 13 по 24 апреля 2026 года Роспотребнадзор проводит первый этап Всероссийской акции «Диктант здоровья»

С 13 по 24 апреля 2026 года Роспотребнадзор проводит первый этап Всероссийской акции «Диктант здоровья» — трек «Здоровая улыбка и чистые руки».

Гигиена полости рта. Многие считают, что умеют чистить зубы, но статистика кариеса говорит об обратном. Участники узнают, как связаны здоровье зубов и общее состояние организма.

Чистота рук. Это самый эффективный барьер на пути инфекционных заболеваний. В рамках диктанта будут разобраны главные ошибки при мытье рук.

«Диктант здоровья» пройдет в онлайн формате на официальном портале акции диктант-санпросвет.рф. Каждый желающий сможет ответить на вопросы и увидеть правильные ответы с пояснениями экспертов, а в конце получить электронный сертификат участника.

Анна Дубасова, врач высшей категории, депутат, координатор партийного проекта «Здоровое будущее»: «Здоровье начинается с малого — с привычки правильно чистить зубы и мыть руки. Болезни грязных рук и запущенный кариес до сих пор — массовые проблемы. В Самарской области подключаем школы и поликлиники. Проверьте себя — многие удивятся, сколько ошибок мы совершаем по привычке».

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
15 апреля 2026  10:33
Все компоненты донорской крови проверяются на инфекции и безопасны для пациентов, рассказала зав. лабораторией Самарской областной клинической станции переливания крови Елена Киселева
14 апреля 2026  21:16
Все компоненты донорской крови в регионе проверяются на инфекции и абсолютно безопасны для пациентов
648
С конца 2025 года врач-терапевт Абдул Хайдаров ведет прием взрослых жителей города Отрадного.
14 апреля 2026  18:19
«Земский доктор»: к коллективу Отраднеской горбольницы присоединился молодой специалист - врач-терапевт Абдул Хайдаров
745
На Самарской областной клинической станции переливания крови организовано собственное фармацевтическое производство.
14 апреля 2026  14:48
Самарская служба крови 35 лет производит жизненно необходимый препарат
674
В Минздраве объяснили функции списка отказавшихся от вакцинации
14 апреля 2026  13:30
В Минздраве объяснили функции списка отказавшихся от вакцинации
585
Стартовал первый этап Всероссийской акции «Диктант здоровья»
14 апреля 2026  11:53
Стартовал первый этап Всероссийской акции «Диктант здоровья»
555
Развитие корпоративного донорства является приоритетным направлением работы Самарской областной клинической станции переливания крови.
13 апреля 2026  20:45
Свыше 80 предприятий региона привлечено к участию в донорском движении
825
9-летний пациент поступил в детское отделение Самарской больницы им. Т.И. Ерошевского с травмой, полученной в результате неосторожного обращения с острым предметом.
13 апреля 2026  16:18
Самарские врачи на 80% восстановили зрение ребенку после тяжелой проникающей травмы
891
Минздрав России ужесточил правила продажи трех лекарственных препаратов
13 апреля 2026  12:21
Минздрав России ужесточил правила продажи трех лекарственных препаратов
602
Врач-оториноларинголог Клиник СамГМУ рассказал, какие инфекции приводят к ухудшению слуха
10 апреля 2026  09:54
Врач-оториноларинголог Клиник СамГМУ рассказал, какие инфекции приводят к ухудшению слуха
1142
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
16206
Весь список
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Депутат Государственной Думы РФ Виктор Казаков встретился в Самаре с жителями
15 апреля 2026  13:44
Депутат Государственной Думы РФ Виктор Казаков встретился в Самаре с жителями
82
Автобусы к садово-дачным участкам в Самаре начнут курсировать 18 апреля
15 апреля 2026  10:29
Автобусы к садово-дачным участкам в Самаре начнут курсировать 18 апреля
241
Во вторник, 14 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел очередное заседание штаба по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Самарской области.
14 апреля 2026  17:19
Вячеслав Федорищев дал поручения по минимизации последствий паводка
640
Вопросы эффективности работы Правительства Самарской области в условиях складывающейся экономики обсудили на оперативном совещании в понедельник, 13 апреля.
13 апреля 2026  21:32
Вячеслав Федорищев обновляет бюджетную политику в Самарской области
837
В понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании в областном правительстве Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан, которые поступили через мессенджер МАКС и по другим каналам связи.
13 апреля 2026  20:19
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан на оперативном совещании в правительстве
807
Весь список