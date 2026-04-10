Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области стартует акция помощи ветеранам «Красная Гвоздика»
АвтоВАЗ заявил о положительной финансовой динамике в 2026 году
Праздновать Пасху будут 70% опрошенных россиян
Руководители «ЭнергосбыТ Плюс» ответили на вопросы участников Всероссийской выставки-конференции «Город для жизни»
Доля неудачных запросов к мессенджеру Telegram достигла 100%
В Самарской области стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Мастер года»
В Самаре 38-летний водитель сбил 84-летнюю женщину
Россиян предупредили о подорожании растительного масла
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.84
-0.46
EUR 90.88
-0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Фестиваль «Веснушка – 2026» подводит итоги конкурсных концертных мероприятий
Музей Эльдара Рязанова запускает просветительский проект «Берегись кино»
Самарский зоопарк расскажет о животных в космосе
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Врач-оториноларинголог Клиник СамГМУ рассказал, какие инфекции приводят к ухудшению слуха

Врач-оториноларинголог, детский оториноларинголог Клиник Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава России Николай Винговатов рассказал, какие инфекции могут вызвать ухудшение слуха у взрослых и детей и как защититься от подобных заболеваний.

Врач отметил, что одна из основных причин ухудшения слуха — инфекции верхних дыхательных путей: ОРВИ, грипп, ринит, синусит. Они вызывают отек евстахиевой трубы, соединяющей носоглотку и среднее ухо. Это блокирует нормальную вентиляцию среднего уха, что ведет к его воспалению - отиту.

Однако некоторые острые вирусные заболевания, которые, казалось бы, не связаны с ушами, также несут риск для слуха. Например, такие детские инфекции, как корь, паротит (свинка) и краснуха могут осложняться отитом или напрямую влиять на слуховой нерв, вызывая его поражение. Еще одна инфекция – цитомегаловирус (ЦМВ), который представляет наибольшую опасность для новорожденных. Врожденная ЦМВ-инфекция может необратимо повредить внутреннее ухо и слуховой нерв, что приводит к прогрессирующей сенсоневральной тугоухости.

«В большинстве случаев неправильное лечение или отказ от лечения инфекции значительно повышают риск развития осложнений, включая ухудшение слуха, – говорит Николай Винговатов. - Например, невылеченный острый средний отит может перейти в хронический отит. Однако, даже при правильном и своевременном лечении некоторые инфекции могут привести к снижению слуха. Особое внимание стоит уделить детям. Их ушные каналы короче и шире, а иммунная система еще не до конца сформирована, что делает их более уязвимыми к инфекциям. Осложнения после ОРВИ у детей могут развиваться стремительно, и любой дискомфорт в ухе, вялость или повышение температуры требуют немедленного осмотра ЛОР-врача».

Николай Винговатов подчеркнул, что восстановление слуха после инфекций требует индивидуального похода.

«Все зависят от того, какие структуры уха были поражены и насколько тяжелым было повреждение, – поясняет врач. – Если при инфекциях среднего уха (отитах) слух снизился из-за отека, то после снятия воспаления и восстановления проходимости евстахиевой трубы слух часто восстанавливается самостоятельно или с помощью консервативного лечения. Если была перфорация барабанной перепонки, может потребоваться ее пластика. При поражении внутреннего уха или слухового нерва восстановление слуха гораздо сложнее, а иногда и невозможно. Частичного восстановления можно достичь с помощью медикаментозной терапии, направленной на снятие воспаления, улучшение кровообращения во внутреннем ухе, снижение отека. Эффективность такого лечения наиболее высока в первые дни и недели после перенесенной инфекции. Категорически важно обратиться к ЛОР-врачу как можно скорее после обнаружения снижения слуха. Только специалист сможет определить причину, степень поражения и назначить адекватное лечение. Самолечение в таких случаях может быть не только бесполезным, но и вредным».

Оториноларинголог добавил, что профилактика – ключ к сохранению здоровья, в том числе слуха. Сегодня существуют вакцины, защищающие от многих инфекций, которые могут привести к проблемам со слухом. Особенно это касается таких заболеваний, как гемофильная палочка и пневмококковая инфекция, которые являются частыми возбудителями среднего отита.

«Кроме того, стоит подчеркнуть значение регулярных профилактических осмотров, даже при отсутствии жалоб, – говорит Николай Винговатов. - ЛОР-врач может выявить начальные стадии заболеваний, которые еще не проявили себя ярко, но уже несут риск для здоровья. Раннее обнаружение, например, персистирующего экссудативного отита, даже без боли, является критически важным для предотвращения нарушения слуха и задержки речевого развития у детей».

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Врач-оториноларинголог Клиник СамГМУ рассказал, какие инфекции приводят к ухудшению слуха
10 апреля 2026  09:54
Жители сёл Исток и Аверьяновка получают медицинскую помощь в современных условиях. В 2025 году здесь заработали новые модульные фельдшерско-акушерские пункты.
9 апреля 2026  17:39
В Большечерниговском районе обновлено 80% ФАПов
656
Главный врач Самарской областной клинической психиатрической больницы Сергей Царев: 
9 апреля 2026  14:47
Самарский врач-психиатр рассказал, как образ жизни влияет на психическое здоровье
686
В Самаре в больнице им. Т.И. Ерошевского прошел День открытых дверей
9 апреля 2026  13:15
В Самаре в больнице им. Т.И. Ерошевского прошел День открытых дверей
492
В Клиниках СамГМУ начал принимать специалист по реабилитации кисти
9 апреля 2026  12:39
В Клиниках СамГМУ начал принимать специалист по реабилитации кисти
434
Новая медтехника для Тольяттинской больницы № 5 приобретена за счёт средств облбюджета, выделенных по решению губернатора региона Вячеслава Федорищева.
8 апреля 2026  17:58
В Тольяттинской больнице № 5 работает новый компьютерный томограф
938
Имплантат, разработанный в СамГМУ, успешно установлен 5-летней девочке из Самары в ведущем федеральном центре в Москве.
8 апреля 2026  15:34
СамГМУ разработал первый в мире детский раздвижной эндопротез голеностопного сустава
851
В Самаре обновили нейрохирургическое отделение больницы имени Пирогова
8 апреля 2026  10:53
В Самаре обновили нейрохирургическое отделение больницы имени Пирогова
672
В селе Верхний Сускан Ставропольского района начал работать новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Ранее медицинская помощь оказывалась в приспособленном помещении.
7 апреля 2026  18:33
В Ставропольском районе работает новый ФАП
1054
Всероссийская научно-практическая конференция по остеопатии с международным участием «Интегративные и междисциплинарные подходы в сохранении здоровья» собрала ведущих специалистов из разных городов России.
7 апреля 2026  15:12
В СамГМУ состоялась Всероссийская конференция по остеопатии с международным участием
918
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
16180
Весь список
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В ночь на 10 апреля еще раз объявляли ракетную опасность в Самарской области
10 апреля 2026  09:21
В ночь на 10 апреля еще раз объявляли ракетную опасность в Самарской области
238
Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что на территории Самарской области объявлена РАКЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ.
9 апреля 2026  23:29
В Самарском регионе объявлена РАКЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ
2155
Более 150 гектаров городских парков готовят к летнему сезону в Самаре
9 апреля 2026  11:41
Более 150 гектаров городских парков готовят к летнему сезону в Самаре
365
Дефицит водителей троллейбусов и трамваев в Самаре превысил 30%
9 апреля 2026  10:59
Дефицит водителей троллейбусов и трамваев в Самаре превысил 30%
456
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников военных комиссариатов
8 апреля 2026  10:11
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников военных комиссариатов
466
Весь список