Врач-оториноларинголог Клиник СамГМУ рассказал, какие инфекции приводят к ухудшению слуха

Врач-оториноларинголог, детский оториноларинголог Клиник Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава России Николай Винговатов рассказал, какие инфекции могут вызвать ухудшение слуха у взрослых и детей и как защититься от подобных заболеваний.

Врач отметил, что одна из основных причин ухудшения слуха — инфекции верхних дыхательных путей: ОРВИ, грипп, ринит, синусит. Они вызывают отек евстахиевой трубы, соединяющей носоглотку и среднее ухо. Это блокирует нормальную вентиляцию среднего уха, что ведет к его воспалению - отиту.

Однако некоторые острые вирусные заболевания, которые, казалось бы, не связаны с ушами, также несут риск для слуха. Например, такие детские инфекции, как корь, паротит (свинка) и краснуха могут осложняться отитом или напрямую влиять на слуховой нерв, вызывая его поражение. Еще одна инфекция – цитомегаловирус (ЦМВ), который представляет наибольшую опасность для новорожденных. Врожденная ЦМВ-инфекция может необратимо повредить внутреннее ухо и слуховой нерв, что приводит к прогрессирующей сенсоневральной тугоухости.

«В большинстве случаев неправильное лечение или отказ от лечения инфекции значительно повышают риск развития осложнений, включая ухудшение слуха, – говорит Николай Винговатов. - Например, невылеченный острый средний отит может перейти в хронический отит. Однако, даже при правильном и своевременном лечении некоторые инфекции могут привести к снижению слуха. Особое внимание стоит уделить детям. Их ушные каналы короче и шире, а иммунная система еще не до конца сформирована, что делает их более уязвимыми к инфекциям. Осложнения после ОРВИ у детей могут развиваться стремительно, и любой дискомфорт в ухе, вялость или повышение температуры требуют немедленного осмотра ЛОР-врача».

Николай Винговатов подчеркнул, что восстановление слуха после инфекций требует индивидуального похода.

«Все зависят от того, какие структуры уха были поражены и насколько тяжелым было повреждение, – поясняет врач. – Если при инфекциях среднего уха (отитах) слух снизился из-за отека, то после снятия воспаления и восстановления проходимости евстахиевой трубы слух часто восстанавливается самостоятельно или с помощью консервативного лечения. Если была перфорация барабанной перепонки, может потребоваться ее пластика. При поражении внутреннего уха или слухового нерва восстановление слуха гораздо сложнее, а иногда и невозможно. Частичного восстановления можно достичь с помощью медикаментозной терапии, направленной на снятие воспаления, улучшение кровообращения во внутреннем ухе, снижение отека. Эффективность такого лечения наиболее высока в первые дни и недели после перенесенной инфекции. Категорически важно обратиться к ЛОР-врачу как можно скорее после обнаружения снижения слуха. Только специалист сможет определить причину, степень поражения и назначить адекватное лечение. Самолечение в таких случаях может быть не только бесполезным, но и вредным».

Оториноларинголог добавил, что профилактика – ключ к сохранению здоровья, в том числе слуха. Сегодня существуют вакцины, защищающие от многих инфекций, которые могут привести к проблемам со слухом. Особенно это касается таких заболеваний, как гемофильная палочка и пневмококковая инфекция, которые являются частыми возбудителями среднего отита.

«Кроме того, стоит подчеркнуть значение регулярных профилактических осмотров, даже при отсутствии жалоб, – говорит Николай Винговатов. - ЛОР-врач может выявить начальные стадии заболеваний, которые еще не проявили себя ярко, но уже несут риск для здоровья. Раннее обнаружение, например, персистирующего экссудативного отита, даже без боли, является критически важным для предотвращения нарушения слуха и задержки речевого развития у детей».