В Ставропольском районе работает новый ФАП

В селе Верхний Сускан Ставропольского района начал работать новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Ранее медицинская помощь оказывалась в приспособленном помещении. Сейчас в новом ФАПе созданы комфортные условия для работы медперсонала и приёма пациентов.

К фельдшерскому пункту прикреплено 452 жителя села. Кроме того, в летний период значительно возрастает обращаемость за счёт дачников и отдыхающих – село расположено на живописном берегу Волги. Неотложная помощь оказывается всем обратившимся, в том числе и временно находящимся гражданам.

«Новое здание гораздо удобнее, теплее и практичнее. Пациенты выражают слова благодарности за появление современного ФАПа, – отмечает главный врач Ставропольской больницы Расим Мударисов. – Сейчас фельдшер проводит активную работу по привлечению и прикреплению населения, которое проживает здесь».

В текущем году работа по модернизации первичного звена в районе продолжается. Завершено строительство ещё одного фельдшерско-акушерского пункта – в селе Севрюкаево. Его планируется запустить весной 2026 года.

Модернизация первичного звена здравоохранения - важная часть национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В этом году за счёт средств федерального и областного бюджетов в регионе будут возведены 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория.

Фото: минздрав СО