Сегодня, 7 апреля, в Самарском университете им. Королева состоялось торжественное открытие 76-й молодежной научной конференции, посвященной 65-летию первого полета человека в космос Юрия Алексеевича Гагарина.
В Самарском университете им. Королева стартовала молодежная научная конференция,  посвященная 65-летию первого полета человека в космос
В апреле энергетики «Т Плюс» проведут температурные испытания тепловых сетей в Самаре и Тольятти.
«Т Плюс» проверит тепловые сети Самары и Тольятти повышенной температурой воды
В Самаре завершились традиционные областные соревнования по дзюдо памяти заслуженного тренера России Павла Иванникова.
В Самаре завершились традиционные областные соревнования по дзюдо
8 апреля стартует регистрация на участие в ежегодной культурно-просветительской акции «Тотальный диктант», которая состоится 18 апреля.
8 апреля откроется регистрация на «Тотальный диктант» в Самаре  
Во вторник, 7 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание областного правительства.
Губернатор Вячеслав Федорищев обозначил правительству приоритеты развития туризма в регионе
Аллею семей высадят на набережной Волги в Самаре.
В Самаре на набережной приступили к текущему ремонту пешеходной плитки, скамеек и других малых архитектурных форм
В ходе рабочего объезда районов Самары Иван Носков проверил благоустройство общественных пространств и обозначил сроки устранения замечаний по проекту «Народный бюджет Самарской области».
Иван Носков: «Наша цель – сделать Самару красивой, ухоженной и комфортной»
В Ставропольском районе работает новый ФАП

В селе Верхний Сускан Ставропольского района начал работать новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Ранее медицинская помощь оказывалась в приспособленном помещении. Сейчас в новом ФАПе созданы комфортные условия для работы медперсонала и приёма пациентов.

К фельдшерскому пункту прикреплено 452 жителя села. Кроме того, в летний период значительно возрастает обращаемость за счёт дачников и отдыхающих – село расположено на живописном берегу Волги. Неотложная помощь оказывается всем обратившимся, в том числе и временно находящимся гражданам.

«Новое здание гораздо удобнее, теплее и практичнее. Пациенты выражают слова благодарности за появление современного ФАПа, – отмечает главный врач Ставропольской больницы Расим Мударисов. – Сейчас фельдшер проводит активную работу по привлечению и прикреплению населения, которое проживает здесь».

В текущем году работа по модернизации первичного звена в районе продолжается. Завершено строительство ещё одного фельдшерско-акушерского пункта – в селе Севрюкаево. Его планируется запустить весной 2026 года.

Модернизация первичного звена здравоохранения - важная часть национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В этом году за счёт средств федерального и областного бюджетов в регионе будут возведены 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

Новости по теме
Всероссийская научно-практическая конференция по остеопатии с международным участием «Интегративные и междисциплинарные подходы в сохранении здоровья» собрала ведущих специалистов из разных городов России.
07 апреля 2026, 15:12
В СамГМУ состоялась Всероссийская конференция по остеопатии с международным участием
Всероссийская научно-практическая конференция по остеопатии с международным участием «Интегративные и междисциплинарные подходы в сохранении здоровья»... Здравоохранение
219
Заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков рассказал, из чего складывается здоровье.
07 апреля 2026, 14:33
Специалист минздрава СО дал 5 простых советов для долгой и активной жизни 
Заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков рассказал, из чего складывается здоровье. Здравоохранение
253
В Тольяттинской городской клинической больнице №5 работает семейная пара врачей – торакальный хирург Егор Чернецов и его супруга акушер-гинеколог Мария.
07 апреля 2026, 14:26
Семейная пара молодых врачей получила служебную квартиру в Тольятти
В Тольяттинской городской клинической больнице №5 работает семейная пара врачей – торакальный хирург Егор Чернецов и его супруга акушер-гинеколог Мария. Здравоохранение
231
Здравоохранение
Всероссийская научно-практическая конференция по остеопатии с международным участием «Интегративные и междисциплинарные подходы в сохранении здоровья» собрала ведущих специалистов из разных городов России.
7 апреля 2026  15:12
В СамГМУ состоялась Всероссийская конференция по остеопатии с международным участием
228
Заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков рассказал, из чего складывается здоровье.
7 апреля 2026  14:33
Специалист минздрава СО дал 5 простых советов для долгой и активной жизни 
261
В Тольяттинской городской клинической больнице №5 работает семейная пара врачей – торакальный хирург Егор Чернецов и его супруга акушер-гинеколог Мария.
7 апреля 2026  14:26
Семейная пара молодых врачей получила служебную квартиру в Тольятти
239
В программу ОМС включили три вида высокотехнологичной медпомощи
7 апреля 2026  09:18
В программу ОМС включили три вида высокотехнологичной медпомощи
311
Врач - генетик СОКБ Татьяна Мельникова рассказала о значимости и нововведениях расширенного неонатального скрининга новорожденных.
5 апреля 2026  16:55
В Самарской области новорождённых обследуют на редкие генетические заболевания
1765
Специалисты Перинатального центра Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина на протяжении нескольких месяцев выхаживали недоношенного малыша.
4 апреля 2026  20:35
Самарские врачи спасли  недоношенную малышку с экстремально низкой массой тела
1481
В Самарской области уже проснулись и кусаются клещи
4 апреля 2026  12:17
В Самарской области уже проснулись и кусаются клещи
1351
И.о. министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко ознакомился с работой нового корпуса Самарской областной детской клинической больницы им.Н.Н. Ивановой и оценил качество выполненных работ.
2 апреля 2026  18:19
В Самаре открыт единственный в ПФО передовой реанимационно-операционный модуль
1274
В Богатовском районе продолжается модернизация объектов здравоохранения.
2 апреля 2026  14:20
Сергей Вдовенко посетили ФАП в посёлке Центральный и поликлинику.
1366
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
16160
Весь список
Во вторник, 7 апреля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Одним из ключевых вопросов повестки стала подготовка пляжей и мест массового отдыха у воды к купальному сезону.
7 апреля 2026  16:58
На оперативном совещании при губернаторе обсудили подготовку пляжей и мест массового отдыха у воды
166
Дополнительный общественный транспорт подадут после матча в Самаре 7 апреля
7 апреля 2026  13:21
Дополнительный общественный транспорт подадут после матча в Самаре 7 апреля
285
Более 300 тонн мусора вывезли городские службы после районных субботников в Самаре
7 апреля 2026  13:17
Более 300 тонн мусора вывезли городские службы после районных субботников в Самаре
239
Cамарские учреждения культуры встречают Неделю космоса
7 апреля 2026  12:24
Cамарские учреждения культуры встречают Неделю космоса
281
Россиянам назвали дни майских выходных
7 апреля 2026  11:11
Россиянам назвали дни майских выходных
269
Весь список