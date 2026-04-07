Специалист минздрава СО дал 5 простых советов для долгой и активной жизни 

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по терапии, заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков рассказал, из чего складывается здоровье:

«Вот 5 советов, которые реально работают.

Дышите носом (даже при насморке)

Нос — это первый и самый мощный фильтр организма. Проходя через носовые ходы, воздух увлажняется, согревается и очищается от бактерий. Привычка дышать ртом (особенно во сне) приводит к пересыханию слизистых, храпу и повышенной уязвимости к инфекциям. Попробуйте в течение дня осознанно следить за тем, чтобы рот был закрыт.

Кушайте не «полезные» продукты, а разноцветные.

Забудьте про монодиеты. Самый простой способ обеспечить организм витаминами — сделать тарелку «радужной». Каждый цвет — это определенный набор антиоксидантов:

- Красный (томаты, арбуз) — для сердца.

- Оранжевый (морковь, тыква) — для зрения и кожи.

- Зеленый (шпинат, брокколи) — для нервной системы.

- Синий/Фиолетовый (свекла, баклажаны) — для долголетия клеток.

Двигайтесь «вкраплениями».

Сидячий образ жизни не компенсируется даже часовой тренировкой в спортзале. Чтобы сохранить сосуды и спину, нужно разрывать периоды статики. Правило «10 минут»: каждые 45–60 минут работы за компьютером вставайте. Пройдитесь до кулера, сделайте 10 приседаний или просто постойте 2 минуты. Это снижает риск тромбозов и диабета эффективнее, чем редкие интенсивные нагрузки.

Контролируйте «цифровой шум».

Здоровье сегодня — это не только физика, но и психика. Постоянный поток уведомлений, новостная лента и бесконечный скроллинг вызывают хронический стресс. Устраивайте «цифровую детокс-паузу» за час до сна. Это улучшает качество сна (глубокую фазу), которая отвечает за восстановление иммунитета.

Следите за уровнем воды, но без фанатизма.

«Пить 2 литра в день» — слишком усредненная норма. Ориентируйтесь на жажду. Самое важное правило: выпивайте стакан воды (200-250 мл) в течение часа после пробуждения. За ночь организм обезвоживается, и этот стакан «запускает» работу кишечника и обмен веществ».

Фото: минздрав СО