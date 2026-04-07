Специалист минздрава СО дал 5 простых советов для долгой и активной жизни 

221
Заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков рассказал, из чего складывается здоровье.

 Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по терапии, заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков рассказал, из чего складывается здоровье:  

«Вот 5 советов, которые реально работают.
Дышите носом (даже при насморке)
Нос — это первый и самый мощный фильтр организма. Проходя через носовые ходы, воздух увлажняется, согревается и очищается от бактерий. Привычка дышать ртом (особенно во сне) приводит к пересыханию слизистых, храпу и повышенной уязвимости к инфекциям. Попробуйте в течение дня осознанно следить за тем, чтобы рот был закрыт.

Кушайте не «полезные» продукты, а разноцветные. 
Забудьте про монодиеты. Самый простой способ обеспечить организм витаминами — сделать тарелку «радужной». Каждый цвет — это определенный набор антиоксидантов:
- Красный (томаты, арбуз) — для сердца.
- Оранжевый (морковь, тыква) — для зрения и кожи.
- Зеленый (шпинат, брокколи) — для нервной системы.
- Синий/Фиолетовый (свекла, баклажаны) — для долголетия клеток.

Двигайтесь «вкраплениями».
Сидячий образ жизни не компенсируется даже часовой тренировкой в спортзале. Чтобы сохранить сосуды и спину, нужно разрывать периоды статики. Правило «10 минут»: каждые 45–60 минут работы за компьютером вставайте. Пройдитесь до кулера, сделайте 10 приседаний или просто постойте 2 минуты. Это снижает риск тромбозов и диабета эффективнее, чем редкие интенсивные нагрузки.

Контролируйте «цифровой шум».
Здоровье сегодня — это не только физика, но и психика. Постоянный поток уведомлений, новостная лента и бесконечный скроллинг вызывают хронический стресс. Устраивайте «цифровую детокс-паузу» за час до сна. Это улучшает качество сна (глубокую фазу), которая отвечает за восстановление иммунитета.

Следите за уровнем воды, но без фанатизма.
«Пить 2 литра в день» — слишком усредненная норма. Ориентируйтесь  на жажду. Самое важное правило: выпивайте стакан воды (200-250 мл) в течение часа после пробуждения. За ночь организм обезвоживается, и этот стакан «запускает» работу кишечника и обмен веществ».

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Всероссийская научно-практическая конференция по остеопатии с международным участием «Интегративные и междисциплинарные подходы в сохранении здоровья» собрала ведущих специалистов из разных городов России.
В СамГМУ состоялась Всероссийская конференция по остеопатии с международным участием
Всероссийская научно-практическая конференция по остеопатии с международным участием «Интегративные и междисциплинарные подходы в сохранении здоровья»... Здравоохранение
184
Самарская область принимает участие в акции «Будь уверен! Будь здоров!»
Акция Росстандарта «Будь уверен! Будь здоров!» пройдет в Самарской области с 6 по 8 апреля и приурочена к Всемирному дню здоровья! Общество
652
В «Фестивале здоровья» приняли участие более 800 жителей губернии
3 апреля в преддверии Всемирного дня здоровья в рамках социального партнерства на территории ТЦ «Мега Самара» состоялся «Фестиваль здоровья».  Общество
600
Всероссийская научно-практическая конференция по остеопатии с международным участием «Интегративные и междисциплинарные подходы в сохранении здоровья» собрала ведущих специалистов из разных городов России.
7 апреля 2026  15:12
В СамГМУ состоялась Всероссийская конференция по остеопатии с международным участием
189
Заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков рассказал, из чего складывается здоровье.
7 апреля 2026  14:33
Специалист минздрава СО дал 5 простых советов для долгой и активной жизни 
221
