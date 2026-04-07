В Самаре состоится концерт открытия Дней культуры Республики Беларусь в Самарской области

7 апреля в 18:30 сцене Самарской филармонии прозвучат произведения, составляющие музыкально-поэтическую летопись Беларуси.



Культурное наследие каждой страны – важнейший источник творческих сил народа, действенное средство формирования патриотических качеств личности, воспитания духовности и нравственности. Творческие коллективы Беларуси бережно хранят и развивают культуру страны и представят российскому зрителю лучшие образцы белорусского песенного и хореографического искусства.



В праздничном гала-концерте выступят ведущие творческие коллективы и исполнители Беларуси:

Национальный академический народный хор имени Г. И. Цитовича (хор, балет, солисты);

Анна Благова, солистка оркестра ГУВД Минского горисполкома;

Андрей Колосов, обладатель медали Франциска Скорины, солист Национального академического концертного оркестра имени М. Я. Финберга;

Дуэт цимбалисток Национального академического народного оркестра имени И.Жиновича (Ольга Сержанкова и Екатерина Кованова).

Фото: минкульт СО