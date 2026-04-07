Более 300 тонн мусора вывезли городские службы после районных субботников в Самаре

4 апреля во всех районах Самары прошли субботники в скверах, парках, во дворах и на других небольших общественных пространствах. В них приняли участие более 18 тысяч человек — сотрудники государственных и муниципальных учреждений, администрации города, депутаты Самарской Губернской Думы и Думы города Самары, территориальные общественные самоуправления, молодежные объединения в районах.

Инвентарь для проведения районных субботников выделен управляющими организациями и районными администрациями по заявкам жителей. Вывоз мусора после акций по уборке осуществлен городскими коммунальными службами и регоператором «Экология». По данным Департамента городского хозяйства и экологии Самары, в течение 4 и 5 апреля на полигон было вывезено более 300 тонн мусора.

Напомним, регистрация для участия в общегородских субботниках, которые пройдут 18 и 25 апреля, открыта для всех желающих. Удобную территорию можно выбрать по ссылке pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/.... Там же доступны контакты ответственных по каждой из локаций.