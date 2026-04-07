Из-за нападения собак на ребенка в Самаре возбуждено уголовное дело
«Единая Россия» инициировала ремонт 800 студенческих общежитий: Самара включается в работу над новыми стандартами
В России предложили развернуть сток сибирских рек в южные регионы и Крым
На пляжах Самары установят более 1200 единиц оборудования к 20 июня
«Лучший по профессии»: в регионе начался прием заявок по пяти номинациям Всероссийского конкурса 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» является частью федерального проекта «Человек труда» национального проекта «Кадры».

В Самарской области стартовал прием заявок по пяти номинациям Всероссийского конкурса «Лучший по профессии»: «Второй старт» - для ветеранов специальной военной операции, «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем», «Механизатор», «Машинист грузового и пассажирского вида движения», «Инспектор транспортной безопасности».  Прием заявок в номинации «Сварщик» стартовал в марте, первые заявки уже поступили. 
«Задача конкурса – популяризация рабочих профессий, - отметила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. – В этом году в Самарской области пройдет шесть региональных этапов - две из них внебюджетные, их проводят предприятия, четыре проводятся региональным министерством труда. Особая номинация – «Второй старт», в 2026 году она выделена для ветеранов специальной военной операции по широкому кругу специальностей без ограничения и без требований к подтверждению переобучения». 
Подать заявку на любой из региональных этапов можно на портале «Работа России» - www.trudvsem.ru. Первый региональный этап пройдет уже в конце апреля. Состязания в номинации «Инспектор транспортной безопасности» проведет муниципальное предприятие г.о. Самара Самарский метрополитен имени А.А. Росовского. 
Напомним, Всероссийский конкурс «Лучший по профессии» проходит в два этапа - региональные и федеральный по каждой из номинаций. В Самарской области для призеров регионального этапа предусмотрено денежное поощрение: 100 тыс. руб. - за 1-е место, 50 тыс. руб. - за 2-е место, 30 тыс. руб. - за 3-е место. Лучшие по итогам федеральных этапов конкурса получат денежные поощрения: за первое место - 1 млн рублей, второе место - 500 тыс. рублей и третье - 300 тыс. рублей. 
Организатором конкурса «Лучший по профессии» является Минтруд России при поддержке федеральных и региональных органов власти, общероссийских объединений профсоюзов и работодателей. Оператор конкурса - ВНИИ труда.

 

Фото: Минтруд Самарской области

