Cамарские учреждения культуры встречают Неделю космоса

В год 65-летия первого полёта человека в космос по Указу Президента Российской Федерации Владимира Путина в России с 6 по 12 апреля впервые проходит Неделя космоса. Мероприятия Недели, которая вместила более тысячи событий по всей стране, проходят в рамках Десятилетия науки и технологий.

Полет Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года открыл эпоху пилотируемой космонавтики и навсегда изменил представление человечества о возможностях науки и технологий.

Программа Недели космоса включает деловые, профориентационные, просветительские и культурно-развлекательные мероприятия, рассчитанные на широкую аудиторию. В рамках акции «Космос как искусство» по всей стране проходят тематические события в музеях, а также показы документальных и художественных фильмов о современных достижениях отечественной космической отрасли и истории покорения космоса.

В Самарской области Неделя космоса также отмечена насыщенной программой в учреждениях культуры:

● Самарская государственная филармония – концерт «Музыка и звёзды» к 65-летию первого полета человека в космос. Академический симфонический оркестр под управлением дирижера Владимира Добровольского выступит в рамках абонемента для школьников среднего и старшего возраста (22 апреля).

● Тольяттинская филармония – дискуссионный клуб «Формула музыки» на тему «Космос в музыке: от гармонии сфер до саундтрека Вселенной» (11 апреля).

● Самарский художественный музей – творческая встреча «Художественный космос», участники которой под руководством художника Анны Сливковой напишут живописные космические пейзажи (9 апреля); тематические занятия «Космический скетчинг» и «Акварельное небо» (11 апреля).

● Агентство социокультурных технологий – областная киноакция «Первые в космосе-2026» (6–12 апреля); кинолекторий, приуроченный ко Дню космонавтики, с показом фильма на площадке кинотеатра «Художественный» (8–10 апреля).

● Самарская областная библиотека для молодежи – просветительский марафон «Горизонт событий»: лекции «Мода эпохи покорения космоса» и «Космическая карта Самары», игра-бродилка «Первые в космосе», викторина «Освоение космоса» (10 апреля).

● Самарская областная универсальная научная библиотека – интерактивная познавательная игра «Наш космос»; выставка изданий «Дорога к звездам: 65 лет первому полету человека в космос»; выставка изданий «В безбрежном времени Вселенной» (апрель).

● Самарская областная детская библиотека – межрегиональная акция «Читаем о Юрии Гагарине», направленная на знакомство детей от 5 до 12 лет, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, с книгами о подвиге человека, открывшего дорогу в космос (8–12 апреля).

● Самарская областная библиотека для слепых – информационно-познавательные часы и виртуальные путешествия в отделениях Чапаевска, Сызрани, Кинель-Черкасс и Тольятти (7–9 апреля).

● Самарский театр кукол – открытие выставки детских творческих работ «Хочу в космос!» студии изобразительного искусства «Фантазия» (7 апреля); показ спектакля по сказке А. Сент-Экзюпери «Маленький принц» (12 апреля).

Напомним, что Самара также принимает участие в национальном гастрономическом фестивале «Первые в космосе», который проходит с 1 по 30 апреля. Гости ресторанов-участников фестиваля могут попробовать авторские космические сеты, каждый из которых посвящен космосу и оригинально раскрывает тему через состав блюд, оформление и сочетание вкусов.

Также в рамках Недели космоса запланирован выпуск уникального «космического» альбома с тематическими треками в современном прочтении на платформе ВК Музыка. А на платформе «Яндекс Книги» обновлена тематическая полка «Библиотека Десятилетия науки и технологий», посвященная космосу. Список книг формируется при участии экспертов – в подборку вошли издания об истории космонавтики, современных исследованиях и людях, которые делают космос ближе.

В социальных сетях официального портала Десятилетия науки и технологий наука.рф проходит розыгрыш, вопросы для которого подготовили в том числе сотрудники отрасли. Победители получат сувениры с символикой Десятилетия и Госкорпорации «Роскосмос».

Неделя космоса будет проводиться ежегодно в рамках Десятилетия науки и технологий.