Самарский ОМОН «Смерч» (на транспорте) отмечает день образования отряда
Самарский ОМОН «Смерч» (на транспорте) отмечает день образования отряда
«Альфа-Мобайл» на сети Билайна охватил 70% населения за 10 месяцев
«Альфа-Мобайл» на сети Билайна охватил 70% населения за 10 месяцев
Мошенники хотели получить от жительницы Самары 2 млн рублей
Мошенники хотели получить от жительницы Самары 2 млн рублей
В Самаре пройдёт показ оперы Дж. Россини «Севильский цирюльник»
В Самаре пройдёт показ оперы Дж. Россини «Севильский цирюльник»
Звездам спорта - о звездах: юные самарские борцы побывали в музее «космической» столицы
Звездам спорта - о звездах: юные самарские борцы побывали в музее «космической» столицы
Дополнительный общественный транспорт подадут после матча в Самаре 7 апреля
Дополнительный общественный транспорт подадут после матча в Самаре 7 апреля
Более 300 тонн мусора вывезли городские службы после районных субботников в Самаре
Более 300 тонн мусора вывезли городские службы после районных субботников в Самаре
В Самарской области в Волжском районе за сутки два водителя съехали в кювет
В Самарской области в Волжском районе за сутки два водителя съехали в кювет
Самарский зоопарк расскажет о животных в космосе
В самарском музее "Заварка" состоится первое детское занятие из нового цикла «Садовые истории»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка «Мой ребенок может так же»
Cамарские учреждения культуры встречают Неделю космоса

Cамарские учреждения культуры встречают Неделю космоса

В год 65-летия первого полёта человека в космос по Указу Президента Российской Федерации Владимира Путина в России с 6 по 12 апреля впервые проходит Неделя космоса. Мероприятия Недели, которая вместила более тысячи событий по всей стране, проходят в рамках Десятилетия науки и технологий.

Полет Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года открыл эпоху пилотируемой космонавтики и навсегда изменил представление человечества о возможностях науки и технологий.

Программа Недели космоса включает деловые, профориентационные, просветительские и культурно-развлекательные мероприятия, рассчитанные на широкую аудиторию. В рамках акции «Космос как искусство» по всей стране проходят тематические события в музеях, а также показы документальных и художественных фильмов о современных достижениях отечественной космической отрасли и истории покорения космоса.

В Самарской области Неделя космоса также отмечена насыщенной программой в учреждениях культуры:

Самарская государственная филармония – концерт «Музыка и звёзды» к 65-летию первого полета человека в космос. Академический симфонический оркестр под управлением дирижера Владимира Добровольского выступит в рамках абонемента для школьников среднего и старшего возраста (22 апреля).

Тольяттинская филармония – дискуссионный клуб «Формула музыки» на тему «Космос в музыке: от гармонии сфер до саундтрека Вселенной» (11 апреля).

Самарский художественный музей – творческая встреча «Художественный космос», участники которой под руководством художника Анны Сливковой напишут живописные космические пейзажи (9 апреля); тематические занятия «Космический скетчинг» и «Акварельное небо» (11 апреля).

Агентство социокультурных технологий – областная киноакция «Первые в космосе-2026» (6–12 апреля); кинолекторий, приуроченный ко Дню космонавтики, с показом фильма на площадке кинотеатра «Художественный» (8–10 апреля).

Самарская областная библиотека для молодежи – просветительский марафон «Горизонт событий»: лекции «Мода эпохи покорения космоса» и «Космическая карта Самары», игра-бродилка «Первые в космосе», викторина «Освоение космоса» (10 апреля).

Самарская областная универсальная научная библиотека – интерактивная познавательная игра «Наш космос»; выставка изданий «Дорога к звездам: 65 лет первому полету человека в космос»; выставка изданий «В безбрежном времени Вселенной» (апрель).

Самарская областная детская библиотека – межрегиональная акция «Читаем о Юрии Гагарине», направленная на знакомство детей от 5 до 12 лет, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, с книгами о подвиге человека, открывшего дорогу в космос (8–12 апреля).

Самарская областная библиотека для слепых – информационно-познавательные часы и виртуальные путешествия в отделениях Чапаевска, Сызрани, Кинель-Черкасс и Тольятти (7–9 апреля).

Самарский театр кукол – открытие выставки детских творческих работ «Хочу в космос!» студии изобразительного искусства «Фантазия» (7 апреля); показ спектакля по сказке А. Сент-Экзюпери «Маленький принц» (12 апреля).

Напомним, что Самара также принимает участие в национальном гастрономическом фестивале «Первые в космосе», который проходит с 1 по 30 апреля. Гости ресторанов-участников фестиваля могут попробовать авторские космические сеты, каждый из которых посвящен космосу и оригинально раскрывает тему через состав блюд, оформление и сочетание вкусов.

Также в рамках Недели космоса запланирован выпуск уникального «космического» альбома с тематическими треками в современном прочтении на платформе ВК Музыка. А на платформе «Яндекс Книги» обновлена тематическая полка «Библиотека Десятилетия науки и технологий», посвященная космосу. Список книг формируется при участии экспертов – в подборку вошли издания об истории космонавтики, современных исследованиях и людях, которые делают космос ближе.

В социальных сетях официального портала Десятилетия науки и технологий наука.рф проходит розыгрыш, вопросы для которого подготовили в том числе сотрудники отрасли. Победители получат сувениры с символикой Десятилетия и Госкорпорации «Роскосмос».

Неделя космоса будет проводиться ежегодно в рамках Десятилетия науки и технологий.

Теги: В центре внимания

Новости по теме
Дополнительный общественный транспорт подадут после матча в Самаре 7 апреля
07 апреля 2026, 13:21
Дополнительный общественный транспорт подадут после матча в Самаре 7 апреля
На самарском поле встретятся футбольные команды «Крылья Советов» и «ЦСКА». Футбол в Самаре
70
Более 300 тонн мусора вывезли городские службы после районных субботников в Самаре
07 апреля 2026, 13:17
Более 300 тонн мусора вывезли городские службы после районных субботников в Самаре
 Напомним, регистрация для участия в общегородских субботниках, которые пройдут 18 и 25 апреля, открыта для всех желающих. Благоустройство
68
Россиянам назвали дни майских выходных
07 апреля 2026, 11:11
Россиянам назвали дни майских выходных
Из тех месяцев, что остались в 2026 году, май показал наименьшее количество рабочих дней. Общество
178
Дополнительный общественный транспорт подадут после матча в Самаре 7 апреля
7 апреля 2026  13:21
Дополнительный общественный транспорт подадут после матча в Самаре 7 апреля
77
Более 300 тонн мусора вывезли городские службы после районных субботников в Самаре
7 апреля 2026  13:17
Более 300 тонн мусора вывезли городские службы после районных субботников в Самаре
78
Cамарские учреждения культуры встречают Неделю космоса
7 апреля 2026  12:24
Cамарские учреждения культуры встречают Неделю космоса
141
Россиянам назвали дни майских выходных
7 апреля 2026  11:11
Россиянам назвали дни майских выходных
179
В пятницу, 3 апреля, в ходе рабочей поездки в Самарскую область Дмитрий Григоренко посетил АВТОВАЗ. 
3 апреля 2026  20:15
Дмитрий Григоренко и Вячеслав Федорищев в Тольятти провели встречу с участниками ИЦК «Автомобилестроение»
2530
