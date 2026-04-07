В субботу, 11 апреля, в 11.00 в самарском музее "Заварка" состоится первое детское занятие из нового цикла «Садовые истории» (6+). Его организует старший научный сотрудник «Заварки» Арина Гусарова.

Встречи будут посвящены уходу за растениями. Участники не только получат теоретические знания (как правильно подготовить почву, сколько раз нужно поливать цветы, почему важно учитывать время года для посадки той или иной культуры), но и будут оттачивать навыки на практике.

На первом занятии дети посадят собственные маленькие огороды в горшке, а также рассаду цветов для сада, который в дальнейшем будет разбит около «Заварки».

Вход на мероприятие – 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cWhv9Z